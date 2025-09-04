銷毀所有痕跡！金普會後金正恩隨行人員急掃房間、狂擦桌椅…原因曝光

路透報導，北韓領導人金正恩3日在北京和俄羅斯總統普亭會面，會後金正恩身邊的工作人員被拍到急忙擦拭金正恩碰觸過的物品，收走他用過的玻璃杯。分析家指出，這是北韓為防止外國間諜所做的安全措施，隱藏關於金正恩健康狀況任何線索。

俄國克里姆林宮記者尤納舍夫（Alexander Yunashev）在一篇Telegram貼文中分享了相關影片。影片顯示，金正恩身邊的兩名工作人員非常仔細地打掃金正恩和普亭會面所使用的房間。兩位領導人在這個房間會面兩小時結束後，北韓人員擦拭金正恩所坐椅子的靠背和扶手，仔細清理椅子旁的咖啡桌，金正恩用過的玻璃杯也被收走。

尤納舍夫表示：「會談結束後，金正恩的隨行人員仔細銷毀所有金正恩留下的痕跡。」

金正恩和普亭會談結束後彼此熱情告別，並前往參加茶會。

日本經濟新聞引述日本和南韓情報機構說法指出，金正恩和以往出訪一樣，攜帶自己的專用馬桶，並搭乘綠色專列前往北京，以隱藏健康相關線索。

美國智庫「史汀生中心」（Stimson Centre）北韓專家馬登（Michael Madden）表示，這類措施是自金正恩的父親、北韓前領導人金正日時代流傳下來的標準做法。他說：「他們準備特殊的馬桶，還有專用垃圾袋用以丟棄垃圾、廢棄物和菸頭，如此一來，外國情報機構就無法取得樣本測試，連友好國家的情報機構也一樣。」