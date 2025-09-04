現任「政務三役」高管罕見訪台 日本農林水產副大臣瀧波宏文抵台

日本農林水產副大臣、參議員、「台灣女婿」瀧波宏文今天訪問台灣。因日本政府顧慮中國的感受，自主規範政府高官訪台，因此現任「政務三役」（各部的大臣、副大臣、政務官）職務的高階官員訪台，實屬罕見。

日本產經新聞報導，瀧波是親台派的國會議員，在台灣將停留到9月6日。瀧波此行並非以公務，而是以政務的立場訪台，將出席在台北市舉辦的農林水產相關活動。訪台期間也預定與前總統蔡英文會談。

有關日本的「政務三役」（各部的大臣、副大臣、政務官）訪台，自從1972年中華民國（台灣）與日本斷交以來，至今未有日本閣僚（大臣）訪台。上一次副大臣級高官訪台是2017年，是當時的總務副大臣赤間二郎。