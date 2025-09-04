快訊

中央社／ 雪梨4日專電
台駐紐西蘭代表歐江安。圖／台駐紐西蘭代表處提供（中央社資料照）
紐西蘭代表歐江安應當地智庫「印太事務協會」（IIPA）邀請，出席1日在坎特伯里大學（Canterbury University）舉行的「大使圓桌論壇」與多國駐使對談；歐江安強調，台灣能讓跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）更強大。

這次「大使圓桌論壇」與歐江安對談的講者，包括日本駐紐西蘭大使大澤誠、加拿大駐紐西蘭高級專員（High Commissioner）史密斯（Keith Smith）、菲律賓駐紐西蘭大使阿祖森納（Kira Christianne D.Azucena）、英國駐紐西蘭副高級專員（Deputy High Commissioner）皮爾遜（John Pearson）。

歐江安在討論區域經貿整合機制時指出，台灣整體經商環境名列全球前茅，與紐西蘭、新加坡、英國、美國、加拿大簽署貿易或投資協定，各領域均符合跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）高標準規範；因此，台灣不僅做好準備，更具備引領高標準發展的能力與實踐，與各成員市場結構互補。

她強調，台灣加入CPTPP，可以深化成員間的投資關係、有助降低關稅，並且打造強韌供應鏈

歐江安感謝日本支持台灣入會不遺餘力、稱讚加拿大去年擔任輪值主席國展現的創意與積極，同時祝賀英國已正式加入CPTPP。她呼籲，今年輪值主席國澳洲能協助儘速成立台灣入會工作小組。

歐江安指出，台灣對CPTPP 12個成員的雙邊貿易額在2024年超過2186億美元，占年度貿易總額的25.14%，雙邊累積投資額佔整體比重超過四分之一；此外，台灣半導體產業在全球供應鏈具龍頭地位，可幫助打造CPTPP產業生態系，提升CPTPP供應鏈韌性，台灣加入有利協定整體正向發展、創造多贏。

歐江安提到，台灣於2021年遞件申請加入CPTPP，已符合「奧克蘭原則」（Auckland Principles）各項要件；台灣經濟發展符合CPTPP高標準，具有長年遵循國際貿易承諾的良好紀錄，且各會員國對台灣的準備程度均甚瞭解。

歐江安呼籲CPTPP跳脫地緣政治考量藩籬，儘速成立台灣入會工作小組；台灣加入將使CPTPP更強大。

歐江安又提到，今年5月CPTPP相關會議聯合聲明重申歡迎符合「奧克蘭原則」的經濟體加入，並首度承諾將「及時」討論入會申請案。

歐江安 紐西蘭 供應鏈 經濟發展

相關新聞

銷毀所有痕跡！金普會後金正恩隨行人員急掃房間、狂擦桌椅…原因曝光

路透報導，北韓領導人金正恩3日在北京和俄羅斯總統普亭會面，會後金正恩身邊的工作人員被拍到急忙擦拭金正恩碰觸過的物品，收走...

非洲為何面臨債務危機？解析三大外債來源與「安哥拉模式」陷阱

談起非洲的前景，往往是一連串的矛盾。一方面，非洲將保持地球上最多的勞動紅利，過去4年共有15個非洲國家迎來6%以上的GDP成長率，非洲成為新一輪的企業兵家必爭之地，中國巨型企業如華為與比亞迪無不搶佔地盤，非洲人的健康從各個意義上都大幅改善，預期壽命也大幅提升。另一方面，非州的職缺卻跟不上人口增長速度，即將迎來最嚴重的青年失業風暴。同時，地球上生活在日均2美元極端貧窮線以下的人，超過三分之二居於非洲。非洲仍然是伊波拉、愛滋、瘧疾等疾病如最猖獗的所在。不過，有一件事是確定的，就是非洲正在邁入下一場債務危機。

上周宣布砍援外經費！白宮遭各界關切 低調將WTO從削減名單剔除

白宮上週宣布削減49億美元對外援助經費時，曾將世界貿易組織（WTO）列入其中，但由於引發國會議員、貿易團體及世貿組織秘書...

增至17死21傷…里斯本知名景點纜車事故 葡萄牙全國哀悼1日

葡萄牙緊急服務部門今天表示，首都里斯本一處知名景點昨天發生纜車脫軌事故，傷亡數增至17死，另有21人受傷，當地其餘纜線纜...

出席大使圓桌論壇 駐紐西蘭代表智庫論壇發言：台灣能讓CPTPP更強大

駐紐西蘭代表歐江安應當地智庫「印太事務協會」（IIPA）邀請，出席1日在坎特伯里大學（Canterbury Univer...

「美工刀行動」打擊芬太尼供應鏈源頭 美國FBI起訴22大陸公民

美國聯邦調查局（FBI）正致力「從源頭打擊芬太尼供應鏈」，其最近的查緝行動使22位中國公民、4間中國化工企業及3名美國人...

