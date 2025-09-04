「美工刀行動」打擊芬太尼供應鏈源頭 美國FBI起訴22大陸公民

快訊

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導
美國聯邦調查局（FBI）正致力「從源頭打擊芬太尼供應鏈」，其最近的查緝行動使22位中國公民、4間中國化工企業及3名美國人被起訴。圖為聯邦調查局 (FBI) 在華盛頓的總部。美聯社
美國聯邦調查局（FBI）正致力「從源頭打擊芬太尼供應鏈」，其最近的查緝行動使22位中國公民、4間中國化工企業及3名美國人被起訴。

福斯新聞（Fox News）報導，美國聯邦調查局局長巴特爾（Kash Patel）透過聲明指出，這次行動名為「美工刀行動」（Operation Box Cutter），查獲「分量足以導致7000萬美國人喪命的芬太尼（fentanyl）粉末，以及足以造成另外27萬人身亡的芬太尼藥丸」。

根據新聞稿，查緝行動始於美國俄亥俄州岱頓（Dayton），接著調查範圍「一路擴大至中國，化工企業在當地公開行銷並販售危險的先驅化學品（precursor），該物質用於稀釋和製造芬太尼、古柯鹼與海洛因」。

巴特爾在聲明中提到：「今天的打擊行動，是聯邦調查局首度針對已奪走數以萬計美國人性命的芬太尼危機展開國際行動，並起訴製造先驅化學品、加劇對我們社群危害的中國公司及個人。」

他的聲明總結：「我們已起訴中國的先驅化學品企業，並揭露其助長這項致命交易的銀行帳戶、加密貨幣管道和資金來源。」

聯邦調查局發言人向福斯數位新聞（Fox NewsDigital）證實，被起訴的4間中國企業分別為：廣州騰越化工公司（Guangzhou Tengyue Chemical Company）、廣州萬江生物科技公司（Guanghzou Wanjiang Biotechnology）、河北Hongjun新材料科技公司（Hebei Hongjun New Material Technology）、河北Feilaimi科技公司（Hebei Feilaimi Technology）。

根據地方電視台WCPO，3名被起訴美國人為來自俄亥俄州迪比市（Tipp City）的潘恩（Eric Payne），他被指控向中國企業購買「稀釋劑」（cutting agent）並分發給毒販；他的伴侶雷佛德（Auriyon Tresean Rayford）涉嫌將加密貨幣轉帳給這些公司；非俄亥俄州居民戴維斯（Ciandrea Bryne Davis）則被控協助資金轉移。

