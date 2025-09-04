增至1469人喪命…阿富汗規模6.0強震經過4天 塔利班當局：恐持續攀升

快訊

中央社／ 喀布爾4日綜合外電報導
9月2日，阿富汗庫納爾省發生6級致命地震後，一架塔利班軍用直升機飛越被摧毀的馬扎里達拉村。路透
9月2日，阿富汗庫納爾省發生6級致命地震後，一架塔利班軍用直升機飛越被摧毀的馬扎里達拉村。路透

阿富汗東部庫納爾省在8月31日晚間發生規模6.0強震，迄今死亡數已經攀升至1469人，塔利班當局指出，救難人員今天仍持續從災區倒塌建築的瓦礫堆中找到更多遺體

法新社報導，這起規模6.0強震，震央位於接壤巴基斯坦的庫納爾省（Kunar）山區，是阿富汗數十年來傷亡最為慘重的地震之一。

阿富汗塔利班（Taliban）政府副發言人費特拉（Hamdullah Fitrat）今天表示，強震已經造成1469人死亡、超過3700人受傷，傷亡數可能還會繼續增加。

他告訴法新社，「我們無法停止期望」瓦礫堆下的傷者依然活著。

雖然截至昨天，大多數先前無法抵達的災區已恢復交通，但尋獲生還者的希望正漸趨渺茫。

