增至1469人喪命…阿富汗規模6.0強震經過4天 塔利班當局：恐持續攀升

談起非洲的前景，往往是一連串的矛盾。一方面，非洲將保持地球上最多的勞動紅利，過去4年共有15個非洲國家迎來6%以上的GDP成長率，非洲成為新一輪的企業兵家必爭之地，中國巨型企業如華為與比亞迪無不搶佔地盤，非洲人的健康從各個意義上都大幅改善，預期壽命也大幅提升。另一方面，非州的職缺卻跟不上人口增長速度，即將迎來最嚴重的青年失業風暴。同時，地球上生活在日均2美元極端貧窮線以下的人，超過三分之二居於非洲。非洲仍然是伊波拉、愛滋、瘧疾等疾病如最猖獗的所在。不過，有一件事是確定的，就是非洲正在邁入下一場債務危機。

2025-09-04 16:45