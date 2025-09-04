快訊

印尼示威未歇！學生將赴國會等待與政府會面 總統昨稱：國內局勢趨於穩定

中央社／ 雅加達4日綜合外電報導
9月4日，印尼雅加達，警方在抗議警察暴力的示威活動中護送抗議者。歐新社
9月4日，印尼雅加達，警方在抗議警察暴力的示威活動中護送抗議者。歐新社

印尼學生團體說，將於今天在首都雅加達國會大樓舉行抗議活動，原因是針對造成10人死亡的大規模示威，原本安排學生與政府會面，但至今尚未實現。

路透社報導，由學生、工人及人權團體發起的抗議行動，上週在警方車輛撞死一名機車共乘服務司機後爆發，抗議內容包括警方暴力與印尼議員住房津貼問題，這波抗議浪潮已在印尼這個全球第3大民主國家蔓延開來。

示威活動期間多次轉為暴力衝突。人權團體表示，在搶劫與暴動事件中有10人死亡、逾1000人受傷。人權團體譴責安全部隊動用武力。

印尼全國大學生執行委員會（BEM SI）在今天抗議前說：「人民的不安不是源於街頭抗議，而是源於貪腐和法律被政治化。」

10個學生團體昨天會見國會議員。國會副議長曾提出讓學生今天與政府會面的機會，但印尼全國大學生執行委員會領袖伊赫桑（Muzammil Ihsan）說，這項邀請尚未獲得後續安排。

面對全國抗議潮，印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）於8月31日宣布削減國庫負擔政治人物的若干補貼與福利，包括部分津貼額度。

普拉伯沃昨天赴中國參加抗戰勝利80週年紀念活動並會見中國國家主席習近平，根據報導，普拉伯沃表示，國內局勢正在趨於穩定。

