泰國執政黨提解散國會遭駁 眾議院9月5日舉行總理選舉

中央社／ 曼谷4日綜合外電報導
泰國代理總理普譚（Phumtham Wechayachai）臉書發文說，泰國王室官員已駁回執政黨提請解散國會的請求。歐新社
泰國代理總理普譚（Phumtham Wechayachai）臉書發文說，泰國王室官員已駁回執政黨提請解散國會的請求。歐新社

泰國國會官網公告，眾議院將於5日召開會議選出新總理，領導下一屆政府。代理總理普譚（Phumtham Wechayachai）臉書發文說，泰國王室官員已駁回執政黨提請解散國會的請求。

綜合美聯社與法新社報導，泰國主要在野黨人民黨（People's Party）表示，將支持對手政黨泰自豪黨（Bhumjaithai Party）黨魁阿努廷出任新總理，此舉被視為化解泰國當前政治危機的重要一步。

前總理貝東塔因「有違道德操守」，於8月29日遭憲法法庭解職。她所屬的為泰黨（Pheu Thai party）目前以看守政府形式執政。

人民黨昨天宣布支持阿努廷（Anutin Charnvirakul）出任總理。根據阿努廷本人說法，他已取得眾議院過半席次議員支持，使得他幾乎篤定拿下總理之位。

泰國國會官網昨晚公告，眾議院將於5日召開會議，選出新總理領導下一屆政府。在2023年大選中獲提名的5位人選都具備總理候選人資格，其中包含阿努廷。

泰國代理總理普譚（Phumtham Wechayachai）今天表示，泰國王室官員已駁回執政黨提請解散國會的請求。

若請求獲准，泰國將啟動新一輪國會大選。不過，普譚在社群媒體臉書（Facebook）專頁指出，因涉及「具爭議的法律問題」，泰國國王任命的樞密院（Privy Council Chambers）已告知他，目前「不宜遞交解散國會的法令草案給泰王」。

稍早泰國媒體引述不具名消息來源報導，這個法令草案因法律瑕疵遭駁回。

阿努廷聲稱，他已獲得所屬政黨與其盟友共146席議員支持，加上人民黨的143席議員支持，已使他跨越眾議院總席次492席過半所需的247席門檻。

58歲的阿努廷在2023年為泰黨領導的聯合政府中擔任要職，也曾在前總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）主政的軍人背景民選政府中任職。

