大陸技術滲透至各領域…捷克警示：恐進行間諜活動危及關鍵設施

中央社／ 布拉格4日專電
捷克國家網路與資訊安全局3日在官網指出，中國的技術正日益滲透至各種關鍵領域。圖為示意圖，人物與新聞無關。路透
捷克國家網路與資訊安全局3日在官網指出，中國的技術正日益滲透至各種關鍵領域，由於中共可介入中國私人企業運作，因此捷克所採用的中國技術可能被用來進行間諜活動，進一步影響捷克的能源、交通、醫療或公共行政等關鍵基礎設施。

捷克國家網路與資訊安全局（NÚKIB）警告，應避免將系統與使用者資料傳送至中國。此一警告主要針對與國家運作至關重要的系統管理員、通訊系統或數位服務營運者。

捷克國家網路與資訊安全局指出，中國的政治與法律環境受中共控制，允許中國政府部門存取儲存在境內的資料，亦能大幅干預私人企業的運作，「並賦予中國政府部門強制要求私人企業配合其間諜活動的手段」。

網路資安局表示，依據「網路安全法」規定的義務主體必須在風險分析中考慮此威脅，並針對已識別的風險採取適當的安全措施。

網路資安局說，「該威脅的等級被評估為『高』，即很有可能發生。但此警告並不代表絕對禁止將系統與使用者資料傳送至中國，或禁止允許中國進行技術資產的遠端管理，而是意味著必須認真評估這一威脅，並決定這些活動對具體組織帶來的風險程度。」

對於一般民眾，這項警告並不意味必須採取強制措施。網路資安局補充：「建議民眾應更加重視網路安全，並在此基礎上負責任地評估自己使用的產品，以及與誰、透過何種方式共享資料。」

網路資安局認為，存在風險的產品與服務包括智慧型手機與智慧手錶、太陽能逆變器、智慧電錶、醫療設備、雲端儲存服務、電動車，以及大型語言模型等。

由於現今的關鍵基礎設施系統愈來愈依賴雲端儲存與資料處理，以及允許遠端操作與更新的網路連線。網路資安局表示，「這實際上意味著技術供應商有能力大幅影響基礎設施的運作，或存取重要資料，因此對供應商可靠性的信任至關重要。」

網路資安局舉例，中國對捷克與其他歐盟或北約國家構成威脅。例如今年5月，捷克外交部宣布，自2022年起，與中國情報機構有關的駭客組織APT31一直攻擊外交部非機密通訊網路。

此外，捷克政府在7月也宣布，禁止國家機關使用中國AI公司DeepSeek的任何產品。網路資安局早在2018年，曾發布警告，提醒勿使用中國企業華為與中興通訊的軟硬體。

網路 捷克 資安 風險 間諜 中共

