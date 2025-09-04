看見未來的AI！以色列戰略預測系統曝 揭示三次世界大戰前兆

以色列創新、科學暨技術部近日解密號稱能預測未來的人工智慧（AI）系統計畫「前瞻線」（Horizon Line），透過掃描全球趨勢，向政府提供戰略警示、制定對策。這套系統在2018年曾預告美中對抗，並在新冠疫情爆發前發出警訊。根據該部最新2035年前瞻評估，世界正處於可能引爆第三次世界大戰的過渡期，而台海衝突被視為潛在熱點之一。

以色列新消息報電子媒體Ynet報導，這項計畫最初由情報部實驗室負責，部門解散後轉入創新技術部，由具情報背景的研究人員與技術專家組成，透過大數據與AI演算法，將複雜資訊轉化為政策建議，直接支援政府決策；目前運作經費僅400至500萬新謝克爾（約台幣3480萬至4350萬），已是以色列維護安全的核心機制。英國、澳洲和新加坡也有相似的前瞻掃描機制。

「前瞻線」計畫的一名高級主管伊斯瑞（Victor Israel）表示，計畫由4套系統組成：前兩套已運作4年，分別負責追蹤社會政治趨勢與預測未來技術；第三套近期為國防部啟用，專門分析供應鏈；第四套「前瞻線」仍在開發，研究9大領域的巨型趨勢，涵蓋意識形態、人口、經濟到地緣政治的交互影響。他強調：「單獨看待任何一個因素，都無法真正理解世界運作。」

系統資料庫收錄逾4000項潛在顛覆性技術，由AI代理人模擬專家辯論後產出報告。過去就曾預示「人形機器人」趨勢，並建議經濟部門規畫自動化產線、福利部門探索機器人照護。

該部門最新公布2035年前瞻評估指出，世界正從美國主導的單極秩序走向多極化，經濟模式日益脆弱、社會不平等加劇，國際衝突風險全面升高。「我們正在回到國與國之間戰爭的時代，」團隊警告，從歐洲、中東與中國都可見端倪，這與二戰前局勢高度相似。

問及世界是否正走向第三次世界大戰，伊斯瑞認為，該問的是「第三次世界大戰會是什麼樣貌」。目前對於是否處於三戰或過渡期仍有爭論，但回顧歷史，世界秩序的轉向通常伴隨一場重大戰爭。

伊斯瑞說 ：「以蘇聯解體為例，在其殘餘地區引發許多小型戰爭。有些人認為，三戰可能不是單一戰爭，而是一連串區域衝突。如今，歐洲戰爭持續，中東戰火也未結束，而第三場中國與台灣的衝突仍在前方。」

對於失準的預測，伊斯瑞博士表示，大方向的趨勢很難出錯，例如2017至2018年間對美中競爭的判斷，如今已成現實；但在次級趨勢上可能失誤。例如他們原本預測全球政治抗議浪潮興起，但現在抗議浪潮有所縮減，反映民眾對政治體制的幻滅。至於能否預測像2023年10月7日哈瑪斯跨境突襲的事件，伊斯瑞坦言，若許多結論被忽視，再先進的系統也無濟於事。