秘魯遺址發現3D壁畫 標誌早期文明開端

古代3D壁畫揭露美洲最早文明！位於祕魯的瓦卡約蘭達遺址出土一面彩色三維壁畫，不僅有一隻展翅的大型猛禽，也包含許多精緻且風格獨特的圖案。專家認為，這些圖案似乎代表著薩滿（巫師），其在形成時期處於社會階層的頂端，表明古代秘魯社會等級制度的出現。

瓦卡約蘭達遺址

《衛報》報導，秘魯考古學家於瓦卡約蘭達遺址發現一面可追溯至4000年前的彩色三維壁畫，其加深了考古學界對美洲最早文明的認識。在這幅18平方公尺的壁畫上，有一隻展翅的大型猛禽，其頭部飾有立體菱形圖案，而壁畫上覆蓋著以藍、黃、紅、黑四色繪製圖案。

對此，這些精緻且風格獨特的圖案，為理解秘魯早期文明形成期（公元前2000-1000年）的信仰和社會結構提供新的視角。秘魯拉利伯塔德地區首席考古學家毛里西奧表示，隨著社會變得更加複雜並成為文明，這一發現表明秘魯社會等級制度的出現。

考古學家認為，瓦卡約蘭達遺址的年代標誌著早期文明的開端，而秘魯早期是美洲文明的發源地之一，其約有10萬個考古遺址，包括馬丘比丘和納斯卡線條等旅遊景點。然而，該遺址如今面臨極大威脅，包括農業發展、城市發展和資源掠奪，導致當地重要遺址受到嚴重破壞。

薩滿社會等級制度

《耶路撒冷郵報》報導，這幅壁畫的藝術性在秘魯考古學中是無與倫比的創作，尤其色彩和浮雕細節在三千多年後依然清晰可見，包括植物、星星和類似人形的圖案。專家認為，這些圖案似乎代表著薩滿，其在形成時期處於社會階層的頂端。

