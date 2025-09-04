牙買加總理霍尼斯3度勝選　主要在野黨承認失敗

牙買加這座接連遭遇貪腐、不平等和經濟問題困擾的島國，在歷經激烈選舉後，現任總理霍尼斯（Andrew Holness）今天清晨順利贏得第3個任期。

美聯社報導，初步選舉結果顯示，霍尼斯領導的牙買加工黨（Jamaica Labor Party）至少取得34席，高丁（Mark Golding）所屬的反對黨人民民族黨（People’s National Party）則至少拿下29席。

高丁在簡短談話中承認敗選，並表示對結果感到失望，同時也肯定對手的勝利。

官方統計的投票率僅38.8%，比2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間的投票率略高。

在這個人口280萬的島國，略超過200萬登記選民具備投票資格。

牙買加眾議院共有63個席次待選。獲得多數席次的政黨領袖，將成為新任總理。

在霍尼斯執政下，牙買加今年以來殺人案減少43%，創下數十年來最大降幅。雖然犯罪數據有所改善，但牙買加過往暴力陰影依舊揮之不去。現任政府實施包括特定地區實施緊急狀態在內的多項措施，同時引發支持與質疑。