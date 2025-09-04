葡萄牙里斯本「榮耀升降機」纜車脫軌事故！確認無台灣團客

葡萄牙里斯本地面纜車脫軌釀嚴重死傷，交通部觀光署今天表示，目前並未接獲旅行社通報有旅遊團體受影響。

法新社報導，發生事故的黃色地面纜車「榮耀升降機」（Gloria Funicular）是里斯本最知名地標之一，在自由大道（Liberty Avenue）附近翻覆，造成15人死亡，18人受傷。

對此，觀光署向媒體指出，觀光署目前並未接獲旅行社通報有旅遊團體受影響，且經洽駐葡萄牙台北經濟文化中心，目前未接獲旅行團受影響相關訊息。

觀光署表示，將持續關注及適時回應。