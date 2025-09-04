聽新聞
0:00 / 0:00
葡萄牙里斯本「榮耀升降機」纜車脫軌事故！確認無台灣團客
葡萄牙里斯本地面纜車脫軌釀嚴重死傷，交通部觀光署今天表示，目前並未接獲旅行社通報有旅遊團體受影響。
法新社報導，發生事故的黃色地面纜車「榮耀升降機」（Gloria Funicular）是里斯本最知名地標之一，在自由大道（Liberty Avenue）附近翻覆，造成15人死亡，18人受傷。
對此，觀光署向媒體指出，觀光署目前並未接獲旅行社通報有旅遊團體受影響，且經洽駐葡萄牙台北經濟文化中心，目前未接獲旅行團受影響相關訊息。
觀光署表示，將持續關注及適時回應。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言