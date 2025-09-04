TikTok造就印尼總統普拉伯沃！今卻成抗議助力

印尼因經濟狀況和國會議員豐厚津貼引發民眾不滿，8月25日爆發反政府示威。許多人認為，在政府縮減預算之下，議員待遇過於奢侈。

澳洲廣播公司（ABC）報導，這些抗議活動主要由學生、青年及勞工團體參與，並成為民眾宣洩對政府經濟管理不善及印尼貧富差距懸殊不滿的平台。全國有數百萬青年失業，同時有數百萬印尼人仍生活在貧困中。

印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）為了資助其雄心勃勃的支出承諾，包括為小學生提供免費午餐計畫，大砍政府預算。這些撙節措施影響廣大民眾，引發了強烈不滿。

普拉伯沃曾經效力於前總統蘇哈托（Suharto）。蘇哈托獨裁統治期間，普拉伯沃擔任印尼陸軍精銳特種部隊（Kopassus）司令，掌握軍權，參與鎮壓1990年代的東帝汶獨立運動，及涉嫌綁架及拷打1998年追求民主化的反蘇哈托人士，留下人權污點。

普拉伯沃在選前透過可愛Q版人物的海報，將自己塑造成和藹可親的親民爺爺，與選民拉近距離，並淡化過去嚴肅且火爆的強人形象。

他在競選過程中，常會手舞足蹈或開玩笑，還會在社群媒體上為自己的寵物貓建立官方帳號，並上傳多張他與貓咪的合照，營造出可愛形象。有專家認為，普拉伯沃的競選活動是為了掩蓋過去涉嫌侵犯人權的行為。

不過，儘管普拉伯沃試圖藉由親民形象淡化過往，但他所推動的撙節措施引發了社會不滿。示威活動起初和平進行，但在8月28日晚間一名送貨員被一支國家精銳準軍事警察隊輾過的影片曝光，抗議活動隨即轉為暴力。

關於抗議的資訊在TikTok等社群媒體平台上廣為流傳，衝突畫面被即時傳送到全國乃至全球的手機螢幕，這些平台也因此成為資訊分享和組織動員的工具。

但8月30日晚間，TikTok暫停直播功能，切斷許多年輕人追蹤抗議進展或分享現場情況的重要線上管道。

路透社上週曾報導，印尼政府已召見中國字節跳動（ByteDance）旗下的TikTok代表，並要求他們加強內容審查，以遏制不實資訊。此舉遭到強烈批評，許多人擔心這是在壓制言論自由。

隸屬國家的人權委員會（Komnas HAM）今天告訴法新社，上週至少有10人在印尼示威活動中喪生。

該組織負責人希達亞（Anis Hidayah）表示：「有跡象顯示，其中部分死者是遭到當局過度使用武力而死。」

她說，這些死亡個案分布於大雅加達地區、蘇拉威西島（Sulawesi）的錫江（Makassar）、中爪哇（Central Java）以及巴布亞（Papua）。

安尼斯說：「許多地區尚未通報調查結果，死亡人數有可能進一步攀升。」