韓媒：金正恩受禮遇超越祖父金日成 中國以「核武國」規格相待

北韓最高領導人金正恩在中國大陸抗戰勝利80周年閱兵式上，與中國國家主席習近平、俄羅斯總統普亭同台，獲高規格禮遇，入場序位僅次於普亭。韓國媒體指出，這顯示中國可能以「核武國」地位對待北韓。金正恩不僅重振北韓與中國關係，更在全球矚目舞台展現核武國形象，擺脫國際孤立。

中國3日舉辦抗戰勝利80周年閱兵式，金正恩全程與習近平密切互動，備受矚目。金正恩獲與普亭同等的高規格禮遇，僅次於普亭，以第二順位步入會場，畫面透過央視向全球直播。習近平與金正恩熱情握手，並輕拍其手臂展現親近，習近平夫人彭麗媛更以韓語向金正恩說「您好」。

東亞日報指出，此次閱兵式被認為是金正恩展示北韓核武國地位的舞台。當天，伊朗總統、越南國家主席等25國元首及政府領袖出席。中國以僅次於普亭的第二順位禮遇金正恩，較1959年中華人民共和國建國10週年閱兵式時北韓領導人金日成的地位更高。當時，毛澤東居中，蘇聯領袖赫魯雪夫與北越主席胡志明分列左右，金日成僅位於中國副總理周恩來旁。

分析指出，中國此舉可能間接承認北韓作為核武國的戰略地位。過去，中國堅持朝鮮半島無核化原則，反對北韓擁有核武。彭博社評論，金正恩此次在北京閱兵式的輝煌舞台上，從「國際孤立者」轉為與盟友合作的「全球玩家」，標誌其國際形象的轉變。

東國大學北韓學系名譽教授高有煥表示：「此次閱兵式的主角是金正恩。中國意圖藉此向美國總統川普施壓，而金正恩則趁機展現軍事強國形象，間接獲得核武國地位的認可。」