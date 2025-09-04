「榮耀升降機」葡萄牙里斯本纜車出軌致命事故！已知資訊一次看

葡萄牙首都里斯本（Lisbon）最具代表性觀光景點之一的「榮耀升降機」（Gloria Funicular）纜車今天傍晚出軌撞擊，造成多人傷亡。

英國廣播公司（BBC）報導，當地政府表示，這次事故至少造成15人喪生、18人受傷，其中一些人傷勢嚴重。目前還不清楚釀成事故的確切原因。

以下是目前已知情況：

●當局怎麼說？

這次事故發生在當地時間今晚18時5分左右，地點靠近里斯本「自由大馬路」（Avenida daLiberdade），有60多名緊急救援人員和22輛車被派往現場援助。

官員表示，現在判斷事故原因還為時過早。然而，葡萄牙「觀察家報」（Observador）報導，纜車鋼索在路線上鬆脫，導致失控並撞上一旁的建築。

現場影像顯示，一輛黃色纜車翻覆，幾乎完全毀壞。

●傷亡情況如何？

葡萄牙緊急醫療服務機構表示，事故造成至少15人死亡、18人受傷，其中5人傷勢嚴重，包括1名兒童在內等13人受到輕傷。

里斯本市長莫埃達斯（Carlos Moedas）表示，傷者已被送往醫院救治。

當局說部分死者為外籍人士，被困在現場的幾人也都已獲救。

●車上有誰？

「榮耀升降機」纜車最多可搭載43名乘客，深受遊客喜愛。

目前不清楚事故發生時纜車上有多少人。

●什麼是「榮耀升降機」纜車？它如何運作？

纜車是一種能讓乘客在陡坡之間上下移動的運輸系統。在里斯本，纜車是最受歡迎的觀光設施之一。亮黃色車廂是穿梭於陡峭石板路的重要交通方式。

「榮耀升降機」纜車於1885年啟用，並在30年後電氣化。

它行駛約275公尺，從市中心的光復廣場（Restauradores Square）通往風景如畫的巴羅奧托（Bairro Alto），全程僅需3分鐘。

與傳統纜車不同，「榮耀升降機」纜車的兩個車廂由電動馬達驅動，並連接於同一條鋼索的兩端，當一輛車廂下坡時，憑藉重量會帶動另一輛車廂上坡，形成同步升降。

●里斯本正在哀悼

里斯本市長莫埃達斯已宣布3天市級哀悼日。他在社群媒體X上寫道：「向所有罹難者的家屬與朋友致上最深切的哀悼。里斯本正處於哀悼之中。」

葡萄牙總統德索沙（Marcelo Rebelo de Sousa）說，他「對這次事故造成的死亡和傷害深感遺憾」，並表達「對受害家庭的哀悼與支持」，希望當局盡快釐清原因。

里斯本電車公司Carris董事長巴蓋斯（Pedro Bogas）向媒體表示，這是「非常悲傷的一天，不僅對罹難者，對他們的家庭也是如此…我們有嚴格的規範，擁有多年經驗的優秀專業人員，我們必須徹查事故原因」。

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von derLeyen）在X發文指出：「聽聞著名的榮耀升降機纜車出軌消息，我感到悲傷。向遇難者的家屬致以慰問。」