美查獲中國運往墨西哥製毒原料 逾30萬公斤

美國今天宣布，已查獲逾30萬公斤甲基安非他命的先驅化學品，官員表示這批化學品原本預計從中國運往墨西哥西納羅亞集團（Sinaloa Cartel）。

法新社報導，美國哥倫比亞特區檢察官皮洛（Jeanine Pirro）在德州休士頓港（Port of Houston）對記者表示：「這是美國史上查獲規模最大、用於製造甲基安非他命的先驅化學品。」

皮洛在一座倉庫中發表談話，倉庫裡堆滿以塑膠包覆的藍色桶子。據她所說，這些總計1萬3000個桶子從上海分兩艘船運出，原本要運往墨西哥西納羅亞集團的實驗室，上週在「公海」遭查扣。

里昂表示，由於川普政府將西納羅亞集團列為外國恐怖組織，使得聯邦當局能在先驅化學品抵達美國本土前就追蹤到它們。

皮洛說：「每天都有大量用於製造甲基安非他命與芬太尼等合成毒品的化學品，從中國運往墨西哥，這是中國對美國及其公民發動的未宣之戰。」

皮洛表示，這些化學品可用來製造約19萬公斤甲基安非他命，在休士頓黑市價值達5億6900萬美元（約新台幣174億元）。

川普昨天表示，美軍對一艘駛離委內瑞拉的運毒船發動攻擊，並在國際水域擊斃11名「毒品恐怖分子」。

在川普簽署行政命令、授權對販毒集團採取軍事行動後，這次攻擊標誌著美國行動的重大升級。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天在墨西哥與總統薛恩鮑姆（Claudio Sheinbaum）會面時承諾，美國將加大對販毒集團的打擊力度，但也向墨西哥保證會尊重其主權。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885