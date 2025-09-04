12歲金主愛內定接班太早？專家曝金正恩過來人「不想女兒吃苦」

北韓最高領導人金正恩3日出席中國大陸天安門九三閱兵，訪中行程首次帶著12歲女兒金主愛，外界解讀為「第四代世襲」訊號。不過，金主愛尚未成年，相當於國小程度便被內定接班人，引發外界質疑。南韓專家指出，此舉源自金正恩自身經驗，當年金正日突發中風倒下，金正恩僅接受2年訓練便倉促接班，因此他希望女兒能及早學習如何掌握權力，對軍事將領發號施令。

南韓前統一部長鄭世鉉4日接受南韓CBS電視台節目分析，金正恩此行訪中帶著金主愛，凸顯「意圖進行第四代世襲」。

鄭世鉉表示：「北韓內部普遍知道金主愛是金正恩接班人，尤其這次外交場合中，金主愛的稱號已從備受敬重的女兒提升到『新星女將軍』。」

鄭世鉉解釋，前北韓最高領導人金正日在2009年中風倒下，當時25歲的金正恩被立為接班人，2011年金正日驟然離世，金正恩等於只接受2年訓練便接任，在掌握權力方面遭遇困難。

鄭世鉉說：「因此，金正恩從2022年開始，出席重要活動必定帶著金主愛，教導她如何向研發武器的技術人員及軍事將領下達指令，學習如何掌握和駕馭這些人。」

鄭世鉉提到，金主愛雖然只有12歲，相當於小學五、六年級的程度，已經跟隨金正日出席各種重要場合，身體力行學習掌握權力。

問及金主愛年紀輕輕繼承權力是否能有信服力時，鄭世鉉提醒，北韓是王朝國家。他解釋，朝鮮王朝的世宗21歲當王，只要年長大臣好好輔佐君主，政治就能運行。

「北韓是世襲產生領導人的國家」，鄭世鉉描述，「即使年輕領導人登基，黨內幹部和軍方高層已準備好效力」。