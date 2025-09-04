流亡藏人羨慕台灣自由 嚮往歐美感嘆無處是家

流亡藏人的人生是一場接力式的漂泊。上一代為了自由翻越喜馬拉雅山，來到印度異鄉扎根，而今日的年輕藏人，又再次背起行囊，把目光投向歐美。現實與理想交織出矛盾，追求政治理想和物質生活構成他們生命中揮之不去的課題，流亡歲月再度映照在下一代的藏人身上。

根據西藏流亡政府「藏人行政中央」（CentralTibetan Administration）統計，全球流亡藏人約15萬人，其中10萬人居於南亞（印度、尼泊爾、不丹），另有約5萬人散居歐美與澳洲。美國目前有約2萬藏人，加拿大則有近1萬人，瑞士也接納了約8000名藏人，成為歐洲最大的藏人社群之一。

美國華府的移民政策研究所（Migration PolicyInstitute）指出，第二代藏人正面臨「教育水平提高，但經濟與身分限制依舊」的矛盾，於是「再次移民」幾乎成了集體現象。

20歲的丹增雅佩（Tenzin Yarphel）是這條路徑上的一個縮影，他的父母在4、5歲時翻山越嶺逃到印度，如今他就讀於德里大學印度學院政治學系，是全印度升學考試前1%的菁英學生。

丹增雅佩羨慕台灣人的自由，也希望透過學習政治學，改善藏人的命運，現在他和姊姊住在德里郊區的小屋子裡，過著沒有冷氣、夜裡要把腳踏車搬進屋內防盜的日子，這樣的日常細節，不斷提醒著他，這裡不是永久的「家」。

丹增雅佩提到，西藏家庭的成員關係緊密，年輕人結婚前，多半希望與家人同住，不會想要孤身一人離家，然而現實使然，許多人仍選擇從印度遠赴歐美，尋找更好的收入與環境，談到最根本的原因，丹增雅佩把3隻手指捻在一起，皺起眉頭說：「當然都是為了錢。」

丹增雅佩提到，他計畫到美國攻讀國際關係學位，雖然因為得暫時拋下父母而感到憂心，但仍希望能帶回經驗，為藏人社群做出貢獻。他的矛盾，也是整個流亡群體的矛盾，即該如何在流離中找到重新定義「家」的方法。

另名藏人貢嘎次卓（Kunga Tsedroen）則選擇了另一條在藏人社群興起的路徑，攻讀護理相關科系。貢嘎次卓剛從護校畢業踏入醫院工作，因為親戚告訴她，這是能進入歐美最快的方式。她也觀察到疫情之後美國急於延攬護理人才，於是開始想像另一種未來，但當談到移民生活，她卻搖搖頭說：「在加拿大的親戚雖然生活條件好一點，但很孤單。」

這樣的故事在流亡社群中一再重演，祖輩為了自由遠離西藏，父母一代為了生計扎根印度，而新一代則再度啟程，奔向歐美。

這一代的流亡藏人，既不是完全的印度公民，也未曾踏上西藏的土地。對藏人來說，漂泊從個人選擇變成一種結構性的宿命，但即便移居歐美，藏人仍面臨來自中國的跨國壓力與監控，進一步加深「無根感」。

21歲的藏人女大生索南卻登（Sonam Choedon）表示，她曾有很強的身分認同危機，尤其年輕藏人會因為生長在印度，而被體制同化，因此容易和自己原先的藏人文化越來越疏遠。

對於每一名流亡藏人來說，西藏仍在高牆之外，印度只是借居之地，歐美則是新的夢想與掙扎，無論他們走到哪裡，總有一種「無處是家」的無奈感。

祖輩曾因自由而離開故土，如今年輕一代的藏人為生計再次踏上遠方，漂泊的原因變了，漂泊的命運卻未曾改變。年輕一代藏人正在嘗試透過教育帶來的跨國移動，把「漂泊」轉化為一種力量，但這條路仍漫長而未知。