日澳外交國防2加2會談5日東京舉行 深化準同盟關係

日本與澳洲明天將舉行外交、國防部長出席的「2加2」會談，會後將發表共同聲明，兩國今後將加強安全保障合作，深化準同盟國關係。

日本朝日新聞報導，日本與澳洲將舉行「外交國防2加2」會談，會後發表共同聲明，明載今後澳洲海軍驅逐艦的整備支援將在日本海上自衛隊橫須賀基地（神奈川縣）實施。

日本政府相關人士說，至今，澳洲驅逐艦曾到日本港口泊靠，但澳洲海軍驅逐艦的整備支援將在日本海上自衛隊橫須賀基地實施，可提高在印度太平洋地區機動力。

日澳兩國「外交國防2加2」會談，會後的共同聲明將明載，兩國透過聯合訓練等的發訊，可深化有關提高嚇阻力的「彈性嚇阻選項」（Flexible DeterrentOptions，FDO）的討論。

日澳共同聲明也將明載日本航空自衛隊將參加澳洲軍方無人機的試驗飛行。

共同聲明也指出，澳洲引進新型艦艇的計畫將採用以日本的「最上」號型護衛艦改良型為基礎的聯合開發案。這是日澳兩國有史以來最大規模國防產業合作，具有立下大里程碑的意義。

日澳兩國以這次「外交國防2加2」會談為契機，將簽署第三國發生緊急情況時，日澳兩國互相利用包機或車輛等方式，協助撤離兩國公民的合作備忘錄。這是繼去年9月日本與韓國簽署撤僑合作備忘錄之後的第二例。