快訊

「阿姨」穿制服買菸 店員少問這句就慘了？網熱議：是真的

千呼萬喚始出來！Instagram終於登陸iPad 一打開卻不是貼文

周六中元節「補財庫」最佳祭祀時間、方法 不藏私全公開

日澳外交國防2加2會談5日東京舉行 深化準同盟關係

中央社／ 東京4日專電

日本澳洲明天將舉行外交、國防部長出席的「2加2」會談，會後將發表共同聲明，兩國今後將加強安全保障合作，深化準同盟國關係。

日本朝日新聞報導，日本與澳洲將舉行「外交國防2加2」會談，會後發表共同聲明，明載今後澳洲海軍驅逐艦的整備支援將在日本海上自衛隊橫須賀基地（神奈川縣）實施。

日本政府相關人士說，至今，澳洲驅逐艦曾到日本港口泊靠，但澳洲海軍驅逐艦的整備支援將在日本海上自衛隊橫須賀基地實施，可提高在印度太平洋地區機動力。

日澳兩國「外交國防2加2」會談，會後的共同聲明將明載，兩國透過聯合訓練等的發訊，可深化有關提高嚇阻力的「彈性嚇阻選項」（Flexible DeterrentOptions，FDO）的討論。

日澳共同聲明也將明載日本航空自衛隊將參加澳洲軍方無人機的試驗飛行。

共同聲明也指出，澳洲引進新型艦艇的計畫將採用以日本的「最上」號型護衛艦改良型為基礎的聯合開發案。這是日澳兩國有史以來最大規模國防產業合作，具有立下大里程碑的意義。

日澳兩國以這次「外交國防2加2」會談為契機，將簽署第三國發生緊急情況時，日澳兩國互相利用包機或車輛等方式，協助撤離兩國公民的合作備忘錄。這是繼去年9月日本與韓國簽署撤僑合作備忘錄之後的第二例。

日本 澳洲 國防部

延伸閱讀

中國男子日本考多益涉作弊第5度被捕 14名共犯竟錯同樣題目

琵琶颱風今侵襲日本、受影響區域曝 周日起年度大潮

歐盟外交首長：中俄北韓領袖聚首 直接挑戰國際體系

手滑沒救了？LINE訊息收回時限「縮短剩1小時」 2國開第一槍實施

相關新聞

影／全速沿陡峭街道衝下！葡萄牙里斯本纜車「榮耀升降機」翻覆現場影像曝光

葡萄牙首都里斯本著名景點、黃色地面纜車「榮耀升降機」（Elevador da Glória）3日傍晚發生脫軌翻覆事故，至...

日澳外交國防2加2會談5日東京舉行 深化準同盟關係

日本與澳洲明天將舉行外交、國防部長出席的「2加2」會談，會後將發表共同聲明，兩國今後將加強安全保障合作，深化準同盟國關係

義大利將辦展秀海軍實力 美日菲60國代表團參加

義大利海軍、知名造艦廠月底將舉行大規模國際博覽會，除展示多款最新型軍艦，大秀義國海軍實力，還有60國派出官方代表團參與。...

葡萄牙里斯本知名地面纜車脫軌 至少15死18傷

根據葡萄牙官員及媒體，葡萄牙首都里斯本（Lisbon）一處知名景點今天發生地面纜車脫軌事故，至少造成15人死亡、18人受...

林佳龍到訪遭警告 菲防長回嗆北京

外交部長林佳龍傳最近率經貿考察團訪問菲律賓，中國警告菲律賓勿踩紅線否則將付出代價。菲律賓國防部長鐵歐多洛三日回嗆北京，勿...

日自民黨總裁改選是否提前 8日揭曉

日本執政黨自民黨二日開會檢討七月參議院大選敗選原因後，已進入評估是否舉行臨時總裁選舉程序，將在本月八日公布是否提前改選。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。