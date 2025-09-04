影／全速沿陡峭街道衝下！葡萄牙里斯本纜車「榮耀升降機」翻覆現場影像曝光

葡萄牙首都里斯本著名景點、黃色地面纜車「榮耀升降機」（Elevador da Glória）3日傍晚發生脫軌翻覆事故，至少造成15人死亡、18人受傷。一名目擊者表示，出事纜車「失控，沒有煞車」。

BBC報導，當局表示罹難者包括外國人，但國籍尚未確認。其中5名傷者情況嚴重，包括一名兒童在內的其餘13人則為輕傷。事故發生後一度傳出有人受困，但目前已全數獲救。市長莫達斯（Carlos Moedas）表示，里斯本正「處於哀悼之中」，並稱這是「本市的悲痛時刻」。

這起事件發生在當地時間傍晚6時05分左右，地點位於自由大道（Avenida da Liberdade）附近，目前尚不清楚事發當時車上有多少人。社群媒體流傳的畫面顯示，鮮黃色車廂翻覆、幾乎完毀，現場濃煙瀰漫之際，民眾紛紛徒步逃離。

“Accidente” 🚡 🇵🇹



Porque se descarriló el Funicular de Lisboa, un elevador que realiza un recorrido a turistas por la zona vieja, en Portugal. Al menos 15 muertos y 18 heridos. Con mas de 100 años de historia, no le daba mantenimiento el municipio. pic.twitter.com/RaTWHAFxWp