影／全速沿陡峭街道衝下！葡萄牙里斯本纜車「榮耀升降機」翻覆現場影像曝光
葡萄牙首都里斯本著名景點、黃色地面纜車「榮耀升降機」（Elevador da Glória）3日傍晚發生脫軌翻覆事故，至少造成15人死亡、18人受傷。一名目擊者表示，出事纜車「失控，沒有煞車」。
BBC報導，當局表示罹難者包括外國人，但國籍尚未確認。其中5名傷者情況嚴重，包括一名兒童在內的其餘13人則為輕傷。事故發生後一度傳出有人受困，但目前已全數獲救。市長莫達斯（Carlos Moedas）表示，里斯本正「處於哀悼之中」，並稱這是「本市的悲痛時刻」。
這起事件發生在當地時間傍晚6時05分左右，地點位於自由大道（Avenida da Liberdade）附近，目前尚不清楚事發當時車上有多少人。社群媒體流傳的畫面顯示，鮮黃色車廂翻覆、幾乎完毀，現場濃煙瀰漫之際，民眾紛紛徒步逃離。
“Accidente” 🚡 🇵🇹— 👁️🗨️ Es Tendencia (@es_tendenciaenx) September 3, 2025
Porque se descarriló el Funicular de Lisboa, un elevador que realiza un recorrido a turistas por la zona vieja, en Portugal. Al menos 15 muertos y 18 heridos. Con mas de 100 años de historia, no le daba mantenimiento el municipio. pic.twitter.com/RaTWHAFxWp
At least 15 people were killed and 18 others injured on Wednesday evening when Lisbon's iconic Gloria Funicular went off the tracks. The tragedy took place when a cable on the railway gave way, sending the funicular out of control. It sped down the steep slope with no way to stop… pic.twitter.com/XgC5zj10o8— ZetaTalk Followers: Watch X, Planet X, aka Nibiru (@ZT_Followers) September 3, 2025
目擊者達沃（Teresa d'Avó）向記者表示，車廂失控，而且沒有煞車。她說：「我們以為會撞上下面那輛纜車，所以大家趕緊跑開，結果卻在轉彎處翻落，撞進一棟建築物。」另一名目擊者則說，纜車「全速」沿著陡峭的街道衝下時撞上建築物，「撞得非常猛烈，就像紙盒一樣塌下來，根本沒有煞車。」
里斯本當局表示，目前判斷事故原因為時尚早，營運公司Carris已展開調查。媒體指出，沿線纜繩疑似鬆脫，導致纜車失控撞上建築物。
Just been on the Santa Teresa yellow heritage trams in #Rio 🇧🇷 Just €3 for a return ticket 🚊 It really felt just like the one in #Lisbon 🇵🇹 My heart goes out to all affected by the tragedy that's just happened on the funicular there 🙏🏻 #Brazil #NonstopEurotrip pic.twitter.com/cAETBiJh6t— NonstopEurotrip.com 🇺🇦 (@nonstopeurotrip) September 3, 2025
