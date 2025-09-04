快訊

影／全速沿陡峭街道衝下！葡萄牙里斯本纜車「榮耀升降機」翻覆現場影像曝光

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
葡萄牙里斯本警方3日查看脫軌翻覆的地面纜車「榮耀升降機」殘骸。路透
葡萄牙里斯本警方3日查看脫軌翻覆的地面纜車「榮耀升降機」殘骸。路透

葡萄牙首都里斯本著名景點、黃色地面纜車「榮耀升降機」（Elevador da Glória）3日傍晚發生脫軌翻覆事故，至少造成15人死亡、18人受傷。一名目擊者表示，出事纜車「失控，沒有煞車」。

BBC報導，當局表示罹難者包括外國人，但國籍尚未確認。其中5名傷者情況嚴重，包括一名兒童在內的其餘13人則為輕傷。事故發生後一度傳出有人受困，但目前已全數獲救。市長莫達斯（Carlos Moedas）表示，里斯本正「處於哀悼之中」，並稱這是「本市的悲痛時刻」。

這起事件發生在當地時間傍晚6時05分左右，地點位於自由大道（Avenida da Liberdade）附近，目前尚不清楚事發當時車上有多少人。社群媒體流傳的畫面顯示，鮮黃色車廂翻覆、幾乎完毀，現場濃煙瀰漫之際，民眾紛紛徒步逃離。

目擊者達沃（Teresa d'Avó）向記者表示，車廂失控，而且沒有煞車。她說：「我們以為會撞上下面那輛纜車，所以大家趕緊跑開，結果卻在轉彎處翻落，撞進一棟建築物。」另一名目擊者則說，纜車「全速」沿著陡峭的街道衝下時撞上建築物，「撞得非常猛烈，就像紙盒一樣塌下來，根本沒有煞車。」

里斯本當局表示，目前判斷事故原因為時尚早，營運公司Carris已展開調查。媒體指出，沿線纜繩疑似鬆脫，導致纜車失控撞上建築物。

纜車 失控 葡萄牙

相關新聞

