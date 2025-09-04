葡萄牙里斯本知名爬坡纜車脫軌撞毀 當局展開調查

葡萄牙首都里斯本一處知名景點今天發生爬坡纜車脫軌撞毀事故，急救醫療服務發言人向記者表示，造成至少15人喪生，另有18人受傷。

路透社和法新社報導，發生事故的黃色爬坡纜車「榮耀升降機」（Gloria Funicular）是里斯本最知名地標之一。官方並未公布死者身分或國籍，但表示其中包含外籍人士，有5人傷勢嚴重。

里斯本市長莫達斯（Carlos Moedas）向記者表示：「這是我們城市悲慘的一天。里斯本正在哀悼，這是一場極其悲痛的事故。」葡萄牙政府宣布明天為全國哀悼日。

現場畫面顯示，一輛黃色爬坡纜車已經完全毀損，這輛纜車平時用於載運民眾上下里斯本的陡坡。急救人員正從殘骸中拉出受困民眾。

葡萄牙總統德索沙（Marcelo Rebelo de Sousa）在聲明中對這起悲劇事故表示哀悼，並盼望當局能儘快查明肇事原因。

警方調查人員正在現場勘查，檢察總長辦公室表示，將依循大眾運輸事故的既定程序展開正式調查。

社群媒體流傳的圖片呈現事故發生後的場景，現場煙霧瀰漫，整輛車完撞擊牆面，損毀嚴重。另一輛纜車停在幾公尺外的軌道上，遊客和圍觀民眾驚訝不已。隨後畫面顯示，大量消防人員與醫療人員抵達現場。

葡萄牙電視頻道「SIC新聞台」引述一位目擊者表示，這輛可容納約40人的纜車在陡峭的街道上「全速」下行時，撞上一棟建築物。

里斯本大眾運輸營運商表示，他們已遵守「所有維護規範」。

這條於1885年啟用的纜車路線，連接里斯本市中心光復廣場（ Restauradores Square）附近區域與以熱鬧夜生活聞名的上城區（Bairro Alto）。

這是由市營大眾運輸公司Carris營運的3條纜車路線之一，遊客與當地居民皆會搭乘。