義大利將辦展秀海軍實力 美日菲60國代表團參加

義大利海軍、知名造艦廠月底將舉行大規模國際博覽會，除展示多款最新型軍艦，大秀義國海軍實力，還有60國派出官方代表團參與。亞洲的日、星、菲、印都將派團參加，中國、台灣目前未在出席名單上。

「海洋未來」（Seafuture 2025）博覽會預定9月29日到10月2日在北義軍港城市拉斯佩齊亞（La Spezia）舉行。這是義大利唯一在海軍基地內舉行的國際展，旨在媒合各種海洋軍事、商業、學術合作。今年是第9屆盛會，包括義大利規模最大的芬坎蒂尼（Fincantieri）船廠及中小型公司，預估多達350個各國企業參加。

義大利海軍與籌辦單位今天舉行國際記者會。主辦的義大利「藍色成長協會」（Italian Blue Growth）主席帕尼（Crsitana Pagni）說，展覽凸顯義國海洋實力受國際高度肯定，出席的60個外國官方代表團中，可望有20多國海軍最高司令親自率隊，這是前所未見的盛況。

義大利海軍後勤司令韋特洛（Salvatore Vitiello）指出，這次展出的不僅有義大利海軍新型兩棲突擊艦「的里雅斯特號」（Trieste），還有最新一代的多用途巡防艦，以及歷史悠久的海軍風帆訓練船「帕利努羅號」（Palinuro）。

此外，被稱為世界最美軍艦的義大利「韋斯普奇號」（ Amerigo Vespucci）正在拉斯佩齊亞軍港維修，參展者也有機會近距離了解這艘義大利最古老風帆艦的維修過程。

韋特洛強調，「義大利海軍的國際能見度不斷提升，我們的船去年幾乎環遊了全世界」，例如參加美軍環太平洋軍演的多用途巡邏艦 「蒙特庫科利號」（Raimondo Montecuccoli），去年穿越東南亞海域並停靠多個港口，義大利航艦「卡富爾號」（ITSCavour）也到印太執行長期任務，甚至遠達日本參加聯合訓練。

義大利海洋政策局長利布佛（Pierpaolo Ribuffo）說，此次展覽凸顯義大利在海洋事務有「團隊合作」、「系統化」實力，義大利政府已設立由12位部長組成的跨部會海洋政策委員會，義大利國會也推動2項重要海洋法案，包括加強海底預警監控及提升海洋資源應用。

利布佛表示，歐盟目前正在審議推出海洋產業戰略，義大利願意對歐盟做出貢獻，擬定海洋產業戰略不僅有利於造船廠，相關產業鏈的中小企業都能受惠，義國政府將全力支持發展海洋產業。

今年展覽至少有60個外國代表團參加，包括美、法、德、沙烏地阿拉伯、巴西、阿根廷等，亞洲國家與會情況踴躍，根據主辦單位目前提供的名單，日本、菲律賓、新加坡、馬來西亞、印度、巴基斯坦、印尼、孟加拉、越南等國都將派代表團出席。