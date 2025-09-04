快訊

葡萄牙里斯本知名地面纜車脫軌 至少15死18傷

聽新聞
0:00 / 0:00

葡萄牙里斯本知名地面纜車脫軌 至少15死18傷

中央社／ 里斯本3日綜合外電報導
葡萄牙里斯本的黃色地面纜車「榮耀升降機」於當地時間下午6時15分翻覆，已造成至少15人死亡、18人受傷。 路透社
葡萄牙里斯本的黃色地面纜車「榮耀升降機」於當地時間下午6時15分翻覆，已造成至少15人死亡、18人受傷。 路透社

根據葡萄牙官員及媒體，葡萄牙首都里斯本（Lisbon）一處知名景點今天發生地面纜車脫軌事故，至少造成15人死亡、18人受傷。

法新社報導，發生事故的黃色地面纜車「榮耀升降機」（Gloria Funicular）是里斯本最知名地標之一，於當地時間下午6時15分在自由大道（Liberty Avenue）附近翻覆。

救援人員已證實，這起事故造成15人死亡、18人受傷。里斯本市長莫達斯（Carlos Moedas）表示：「這是我們城市前所未見的悲劇。」

緊急服務機構官員指出，已從殘骸中找到所有罹難者，其中包括外國人。葡萄牙當局已宣布明天為全國哀悼日。

葡萄牙里斯本的黃色地面纜車「榮耀升降機」於當地時間下午6時15分翻覆，已造成至少15人死亡、18人受傷。 歐新社
葡萄牙里斯本的黃色地面纜車「榮耀升降機」於當地時間下午6時15分翻覆，已造成至少15人死亡、18人受傷。 歐新社

圖為滿載遊客的「榮耀升降機」纜車。（美聯社資料照片）
圖為滿載遊客的「榮耀升降機」纜車。（美聯社資料照片）

纜車 葡萄牙

延伸閱讀

歐錦賽／「土耳其小丑」森根全能演出 創近30年來首見紀錄

【作家餐桌2.0】鴻鴻／我的里斯本城堡小酒館──酪梨麵包與海鮮飯

歐錦賽／約柯奇雙十領軍！塞爾維亞奪2連勝 波格丹諾維奇傷退

一天一罐可樂讓禿頭風險飆升？最新研究揭含糖氣泡飲恐和掉髮有關

相關新聞

美軍擊沉委國運毒船 對立升高

美國總統川普二日在白宮橢圓辦公室記者會說，美軍在加勒比海南部擊沉一艘委內瑞拉運毒船隻。川普同日在社群媒體發文說，該船是委...

葡萄牙里斯本知名地面纜車脫軌 至少15死18傷

根據葡萄牙官員及媒體，葡萄牙首都里斯本（Lisbon）一處知名景點今天發生地面纜車脫軌事故，至少造成15人死亡、18人受...

林佳龍到訪遭警告 菲防長回嗆北京

外交部長林佳龍傳最近率經貿考察團訪問菲律賓，中國警告菲律賓勿踩紅線否則將付出代價。菲律賓國防部長鐵歐多洛三日回嗆北京，勿...

日自民黨總裁改選是否提前 8日揭曉

日本執政黨自民黨二日開會檢討七月參議院大選敗選原因後，已進入評估是否舉行臨時總裁選舉程序，將在本月八日公布是否提前改選。

歐盟外交首長：中俄北韓領袖聚首 直接挑戰國際體系

歐洲聯盟（EU）外交政策首長卡拉斯表示，俄羅斯及北韓領袖今天與中國國家主席習近平一同出席在北京舉行的大規模閱兵式，是致力...

首次國際亮相！金正恩「寶貴女兒」繼承人首秀 5大證據洩接班地位

根據北韓官方通訊社公布的畫面，北韓最高領導人金正恩攜帶自己的女兒金主愛訪問北京。這是目前已知的金主愛在國際場合的首次亮相。她曾與父親一同出席北韓多次武器試驗。分析人士稱，這清楚地表明了她在金氏王朝繼任計劃中的重要性。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。