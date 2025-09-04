聽新聞
日自民黨總裁改選是否提前 8日揭曉

聯合報／ 國際中心／綜合報導

日本執政黨自民黨二日開會檢討七月參議院大選敗選原因後，已進入評估是否舉行臨時總裁選舉程序，將在本月八日公布是否提前改選。

日本放送協會（ＮＨＫ）等日媒報導，身兼自民黨總裁的日本首相石破茂，二日在自民黨「兩院議員大會」就參議院選舉敗選致歉，並表示「完全沒有打算戀棧，將在適當時機，好好地決定，是我應負的責任」。他會後告訴媒體，有意續任。

自民黨總裁選舉管理委員會有鑑於黨內總結完參議院選舉敗因報告，已向黨內國會議員發放意見書，調查是否要求實施臨時總裁選舉，亦即是否提前改選總裁。

要求改選總裁的國會議員，必須親自在意見書上署名蓋章，並於本月八日上午十時到下午三時之間，由議員親自前往自民黨黨部繳交。除非發生赴國外出差或生病等狀況，才能委託秘書代為繳交。

自民黨總裁選舉管理委員計畫公開要求提前改選的議員姓名，且不接受議員撤回意見書。

按自民黨規定，需要國會議員二九五人與四十七都道府縣連（地方黨部）代表人四十七人合計的過半數，即一七二人贊成，才能提前實施總裁選舉。國會議員、四十七都道府縣連代表人意見書於本月八日提出後，當天即可公布結果。

據ＮＨＫ採訪，自民黨二九五名國會議員中，約一百人認為應要提前改選，五十多人主張沒必要；尚未決定或還沒透露想法的議員約一百四十人，這些人將左右是否提前改選的動向。

自民黨最高顧問麻生太郎三日在黨內唯一派閥「麻生派」的研修會主張，為了建立有利於下屆眾議院選舉的黨內體制，應提前舉辦臨時總裁選舉。

自民黨總裁選舉每三年實施一次，任期三年，得連續做三任。石破茂去年九月底當選第廿八任自民黨總裁，並在去年十月一日被選為第一○二任首相。

逼宮石破茂？日本自民黨是否提前改選總裁 9月8日見分曉

二戰結束80週年 日相石破茂未在9月2日發布見解

麻生太郎擬要求提前總裁選舉 逼首相石破茂下台

日相石破茂暗示請辭 引發市場擔憂政局混亂 日圓走貶

美軍擊沉委國運毒船 對立升高

美國總統川普二日在白宮橢圓辦公室記者會說，美軍在加勒比海南部擊沉一艘委內瑞拉運毒船隻。川普同日在社群媒體發文說，該船是委...

首次國際亮相！金正恩「寶貴女兒」繼承人首秀 5大證據洩接班地位

根據北韓官方通訊社公布的畫面，北韓最高領導人金正恩攜帶自己的女兒金主愛訪問北京。這是目前已知的金主愛在國際場合的首次亮相。她曾與父親一同出席北韓多次武器試驗。分析人士稱，這清楚地表明了她在金氏王朝繼任計劃中的重要性。

林佳龍到訪遭警告 菲防長回嗆北京

外交部長林佳龍傳最近率經貿考察團訪問菲律賓，中國警告菲律賓勿踩紅線否則將付出代價。菲律賓國防部長鐵歐多洛三日回嗆北京，勿...

訪中行尾聲 普亭證實曾和習近平討論延年益壽

路透3日報導，俄羅斯總統普亭當天向記者說，他確實曾和中國大陸國家主席習近平討論到人類預期壽命顯著增長的前景。

歐盟外交首長：中俄北韓領袖聚首 直接挑戰國際體系

歐洲聯盟（EU）外交政策首長卡拉斯表示，俄羅斯及北韓領袖今天與中國國家主席習近平一同出席在北京舉行的大規模閱兵式，是致力...

