日自民黨總裁改選是否提前 8日揭曉

日本執政黨自民黨二日開會檢討七月參議院大選敗選原因後，已進入評估是否舉行臨時總裁選舉程序，將在本月八日公布是否提前改選。

日本放送協會（ＮＨＫ）等日媒報導，身兼自民黨總裁的日本首相石破茂，二日在自民黨「兩院議員大會」就參議院選舉敗選致歉，並表示「完全沒有打算戀棧，將在適當時機，好好地決定，是我應負的責任」。他會後告訴媒體，有意續任。

自民黨總裁選舉管理委員會有鑑於黨內總結完參議院選舉敗因報告，已向黨內國會議員發放意見書，調查是否要求實施臨時總裁選舉，亦即是否提前改選總裁。

要求改選總裁的國會議員，必須親自在意見書上署名蓋章，並於本月八日上午十時到下午三時之間，由議員親自前往自民黨黨部繳交。除非發生赴國外出差或生病等狀況，才能委託秘書代為繳交。

自民黨總裁選舉管理委員計畫公開要求提前改選的議員姓名，且不接受議員撤回意見書。

按自民黨規定，需要國會議員二九五人與四十七都道府縣連（地方黨部）代表人四十七人合計的過半數，即一七二人贊成，才能提前實施總裁選舉。國會議員、四十七都道府縣連代表人意見書於本月八日提出後，當天即可公布結果。

據ＮＨＫ採訪，自民黨二九五名國會議員中，約一百人認為應要提前改選，五十多人主張沒必要；尚未決定或還沒透露想法的議員約一百四十人，這些人將左右是否提前改選的動向。

自民黨最高顧問麻生太郎三日在黨內唯一派閥「麻生派」的研修會主張，為了建立有利於下屆眾議院選舉的黨內體制，應提前舉辦臨時總裁選舉。

自民黨總裁選舉每三年實施一次，任期三年，得連續做三任。石破茂去年九月底當選第廿八任自民黨總裁，並在去年十月一日被選為第一○二任首相。