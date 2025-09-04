林佳龍到訪遭警告 菲防長回嗆北京

外交部長林佳龍傳最近率經貿考察團訪問菲律賓，中國警告菲律賓勿踩紅線否則將付出代價。菲律賓國防部長鐵歐多洛三日回嗆北京，勿向菲律賓強加紅線。

林佳龍傳於上周率經貿考察團訪問菲律賓，中國外交部八月廿九日稱中方堅決反對，已在北京和馬尼拉向菲律賓提出嚴正交涉和強烈抗議，「菲方踩踏中方紅線的行為必將付出代價」。

中央社報導，菲律賓國防部長鐵歐多洛三日在碧瑤市出席二戰勝利八十周年紀念活動，菲國媒體詢問他對中方警告的看法。鐵歐多洛引述菲律賓外長拉薩洛說，不論訪客是誰，都不是以官方身分前來，而且台灣未事先通報菲方，因為菲律賓是一個自由國家。

他說，中國不應把自己設的紅線強加給菲律賓，就算台灣方面有官員訪菲，這也是菲律賓的事；就算林佳龍有來，他也沒有會見菲國任何政府官員。

菲律賓總統府四月頒布備忘錄，放寬菲台政府官員交流的嚴格限制，准許菲國官員接待來自台灣的經貿及投資訪團，但仍禁止總統、副總統、外交部長和國防部長與台灣官員接觸。

鐵歐多洛強調，馬尼拉嚴守這項規定，但如果來訪者是民間人士或商人，那又另當別論。

他說，現在的問題不是林佳龍有沒有來，而是中國可不可以用他們所設的紅線，來阻止對菲律賓的投資、人道援助、災難回應合作以及人民交流，「這樣做對嗎？不對」。

鐵歐多洛稱，菲律賓確實承諾奉行「一中」政策，但北京不應就「一中」政策意涵對菲律賓指手畫腳，特別是當某些事情發生在菲律賓的時候，就像菲國不會干涉在中國發生的事情一樣。

鐵歐多洛表示，不要忘記中國企圖搶奪菲律賓和整個太平洋的海洋資源。他還說，中國本身也和台灣做生意，禁止菲台經貿交流「很虛偽」。