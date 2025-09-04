聽新聞
0:00 / 0:00

美軍擊沉委國運毒船 對立升高

聯合報／ 記者顏伶如、編譯高詣軒／綜合報導
美國海軍飛彈驅逐艦桑普森號八月卅日停靠在巴拿馬首都巴拿馬市的港口。美國已派多艘軍艦前往加勒比海地區，表示將以武力對抗毒品走私。法新社
美國海軍飛彈驅逐艦桑普森號八月卅日停靠在巴拿馬首都巴拿馬市的港口。美國已派多艘軍艦前往加勒比海地區，表示將以武力對抗毒品走私。法新社

美國總統川普二日發布一艘小船在南加勒比海爆炸影片，聲稱美軍襲擊這艘從委內瑞拉開往美國的運毒船。路透
美國總統川普二日發布一艘小船在南加勒比海爆炸影片，聲稱美軍襲擊這艘從委內瑞拉開往美國的運毒船。路透
美國總統川普二日在白宮橢圓辦公室記者會說，美軍在加勒比海南部擊沉一艘委內瑞拉運毒船隻。川普同日在社群媒體發文說，該船是委國黑幫「阿拉瓜火車」經營，這次攻擊造成十一人死亡，並發布一艘小船爆炸起火的影片。

這是今年稍早川普授權國防部對拉丁美洲販毒集團動武以來，美國首次承認對當地毒梟進行軍事打擊。

川普說，許多運毒船隻從委國出發，這次美軍擊沉一艘。川普張貼的影片可見一艘狹長快艇在海上行駛，突然有道光在船上炸開，接著船身被火焰包圍。影片大致為黑白，無法看清是否載有十一人。白宮未立即說明軍方如何確定船上的是阿拉瓜火車成員。

川普在社群媒體發文說，美軍攻擊時，恐怖分子正在國際水域非法運送毒品，該船目的地是美國，美軍行動過程無人受傷，「讓這次行動成為一項警告，告誡想把毒品運到美國的所有人」。

川普也指控，阿拉瓜火車是由委內瑞拉總統馬杜洛控制；美國今年稍早已將該幫派認定為恐怖組織。馬杜洛截至當地二日傍晚並未公開評論此事，但他一日對媒體說，部署加勒比海的美軍若攻擊委國，他將依憲法宣布武裝。

美聯社三日報導，川普宣布前述攻擊後，委國國營媒體播出馬杜洛和其夫人走在馬杜洛幼時生活的社區街道；馬杜洛沒直接談到該襲擊，但他向支持者說，面對帝國主義威脅，「神與我們同在」，還指控美國為了委國的石油、天然氣等財富而來。馬杜洛曾說，美國散布不實的毒品走私說詞，是想逼他下台。

法新社三日報導，這次攻擊可能是美委對立的重大升級。美國已派八艘軍艦到拉美地區從事所謂對抗毒品走私的戰爭。路透二日報導，七艘美國軍艦和一艘核動力快速攻擊潛艦已在該地區或即將抵達，共載逾四千五百名美國水兵和陸戰隊員。

美國國防部未對外詳述這次攻擊詳情，包括被攻擊船隻載有何種毒品及數量，或美方以何種方式襲擊。路透說，美國決定在加勒比海炸毀而非扣留疑似運毒的船隻，是高度不尋常動作，令人想起美國對抗凱達組織等武裝團體的做法。

美國國防部長赫塞斯三日表示，對抗非法運毒者的軍事行動不會就此止步。先前，美國國務卿魯比歐在社群媒體Ｘ說，美軍在加勒比海南部對一艘毒品船隻展開致命一擊。魯比歐其後依照原訂計畫前往墨西哥、厄瓜多展開打擊毒品、增進安全及關稅等事項談判。

美國日前宣布，將在委國附近水域加強美軍軍力，對抗拉美毒品集團威脅。美國未透露將展開地面行動，但馬杜洛政府已在委國沿海地區及與哥倫比亞交界的邊境地帶部署軍隊。

川普 毒品 走私 委內瑞拉

延伸閱讀

川普發文稱「俄中朝密謀抗美」 克宮酸回：大家都明白美國的角色

川普政府已對委內瑞拉動武 目的何在？

川普稱芝加哥猶如地獄　決心派國民兵進駐

美關稅法律戰升級 川普：將向最高法院提快速裁決

相關新聞

美軍擊沉委國運毒船 對立升高

美國總統川普二日在白宮橢圓辦公室記者會說，美軍在加勒比海南部擊沉一艘委內瑞拉運毒船隻。川普同日在社群媒體發文說，該船是委...

首次國際亮相！金正恩「寶貴女兒」繼承人首秀 5大證據洩接班地位

根據北韓官方通訊社公布的畫面，北韓最高領導人金正恩攜帶自己的女兒金主愛訪問北京。這是目前已知的金主愛在國際場合的首次亮相。她曾與父親一同出席北韓多次武器試驗。分析人士稱，這清楚地表明了她在金氏王朝繼任計劃中的重要性。

林佳龍到訪遭警告 菲防長回嗆北京

外交部長林佳龍傳最近率經貿考察團訪問菲律賓，中國警告菲律賓勿踩紅線否則將付出代價。菲律賓國防部長鐵歐多洛三日回嗆北京，勿...

日自民黨總裁改選是否提前 8日揭曉

日本執政黨自民黨二日開會檢討七月參議院大選敗選原因後，已進入評估是否舉行臨時總裁選舉程序，將在本月八日公布是否提前改選。

訪中行尾聲 普亭證實曾和習近平討論延年益壽

路透3日報導，俄羅斯總統普亭當天向記者說，他確實曾和中國大陸國家主席習近平討論到人類預期壽命顯著增長的前景。

歐盟外交首長：中俄北韓領袖聚首 直接挑戰國際體系

歐洲聯盟（EU）外交政策首長卡拉斯表示，俄羅斯及北韓領袖今天與中國國家主席習近平一同出席在北京舉行的大規模閱兵式，是致力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。