訪中行尾聲 普亭證實曾和習近平討論延年益壽

根據北韓官方通訊社公布的畫面，北韓最高領導人金正恩攜帶自己的女兒金主愛訪問北京。這是目前已知的金主愛在國際場合的首次亮相。她曾與父親一同出席北韓多次武器試驗。分析人士稱，這清楚地表明了她在金氏王朝繼任計劃中的重要性。

2025-09-03 21:37