訪中行尾聲 普亭證實曾和習近平討論延年益壽

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
俄羅斯總統普亭3日在訪中行尾聲，在北京出席記者會。路透
俄羅斯總統普亭3日在訪中行尾聲，在北京出席記者會。路透

路透3日報導，俄羅斯總統普亭當天向記者說，他確實曾和中國大陸國家主席習近平討論到人類預期壽命顯著增長的前景。

路透同日稍早報導說，習近平和普亭3日並肩前往出席中共93閱兵時，被麥克風錄到討論器官移植和延年益壽的可能性。

當時普亭、習近平正與北韓領袖金正恩走向天安門廣場主席台，普亭的翻譯人員被聽到用中文說，生物科技正不斷發展，人體器官可以持續移植，愈活愈年輕，甚至可實現長生不老。習近平回應說，有人預測本世紀人類可能活到150歲。

普亭 器官 習近平

