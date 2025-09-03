以色列官員倡併吞約旦河西岸 阿聯警告將踩紅線

阿拉伯聯合大公國今天警告以色列，任何併吞約旦河西岸的行動都將觸碰阿聯的紅線，並將嚴重破壞「亞伯拉罕協議」的精神。兩國在2020年簽署這份促成彼此關係正常化的協議。

阿聯政治事務助理部長兼外交部長特使紐塞柏（Lana Nusseibeh）告訴路透社：「打從一開始，我們就把（亞伯拉罕）協議視為持續支持巴勒斯坦人民及其獨立建國合法訴求的方式。」

「這是我們2020年的立場，如今依然不變。」

「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords）是在美國總統川普（Donald Trump）第一個任期內簽署。當年在美方斡旋後，阿聯、巴林、摩洛哥與以色列實現外交關係正常化。

巴勒斯坦長期以來尋求在約旦河西岸（WestBank）、加薩走廊（Gaza Strip）與東耶路撒冷（EastJerusalem）建立一個獨立國家。

2023年，以色列與控制加薩走廊的巴勒斯坦人組織「哈瑪斯」（Hamas）爆發戰爭。紐塞柏這番言論是以哈開戰以來，阿聯對以色列行為發出的最嚴厲批評。

以色列極右派財政部長史莫特里奇（BezalelSmotrich）今年8月宣布，將著手推動一項被長期擱置的屯墾計畫。這項計畫將割裂約旦河西岸的土地，並使其與東耶路撒冷隔開。

史莫特里奇的辦公室甚至表示，這將「埋葬」巴勒斯坦建國的想法。

巴勒斯坦政府、盟友及倡議團體均譴責這項計畫，稱這麼做不僅違法，也將使區域和平計畫破局。

紐塞柏說：「我們呼籲以色列政府中止這些計畫，不能讓任何形式的極端勢力主導區域走向。和平需要勇氣與堅持，以及拒絕讓暴力左右我們的抉擇。」

但史莫特里奇今天仍呼籲，以色列應併吞約旦河西岸大片土地，還說「現在是以色列對朱迪亞－撒馬利亞區（Judea and Samaria）行使主權的時候了」。以色列自1967年起占領約旦河西岸，並以朱迪亞－撒馬利亞稱呼當地。

法新社報導，史莫特里奇主張，這麼做將「徹底終結分裂我們的微小國土、在當中設立恐怖主義國家的想法」。

近來多國政府陸續表態有意承認巴勒斯坦國。繼澳洲、加拿大、法國等國家發布類似聲明後，比利時昨天成為最新一個宣布將於本月聯合國大會（UNGeneral Assembly）上承認巴勒斯坦國的西方國家。