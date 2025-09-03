加薩烽火燒不停 聯合國：至少2.1萬兒童因戰爭致殘

聯合國身心障礙者權利委員會今天說，自2023年10月7日以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）爆發戰爭以來，加薩走廊至少已有2萬1000名兒童因戰爭成為殘障者。

法新社報導，聯合國身心障礙者權利委員會（UNCommittee on the Rights of Persons with Disabilities）說，在這場已持續近兩年的戰爭中，約有4萬500名兒童遭受「新的戰爭相關傷害」，其中超過一半因此成為殘障者。

該委員會在檢視巴勒斯坦地區的情勢時表示，以色列軍方在加薩展開軍事行動期間所發布的撤離命令，對於聽力或視覺障礙者而言「往往難以取得」，「使撤離成為不可能」。

身心障礙者權利委員會說：「殘障人士往往被迫在不安全且有失尊嚴的狀況下撤離，例如沒有移動輔助器具，需匍匐於沙地或泥地中前行。」

同時，該委員會說，人道援助物資進入加薩走廊受到限制，使得殘障者面臨援助嚴重中斷，許多人陷於無糧食、無潔淨水源及無適當衛生設施的困境，並須仰賴他人維持生存。

委員會呼籲以色列應採取具體措施，保護殘障兒童免受攻擊，並實施考慮到殘障人士的撤離方案。