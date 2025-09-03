快訊

南韓國會議長和金正恩「握手對話曝光」 與普亭討論北韓問題

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
南韓國會議長禹元植去年12月19日在南韓國會出席記者會。路透
南韓國會議長辦公室3日說，議長禹元植當天在天安門城樓等待觀賞中共93閱兵前，曾與北韓領袖金正恩碰面並握手致意，兩人還進行簡短對話。

韓聯社3日引述在場人士說，禹元植向金正恩說，兩人已7年不見；金正恩回答「是啊」。

兩人上次會晤是2018年兩韓峰會，時任總統文在寅會晤金正恩，當時擔任共同民主黨國會領袖的禹元植也和金正恩見面。

多名執政黨共同民主黨國會議員這次陪同禹元植訪中，其中一名議員接受韓聯社訪問時說，兩韓與會人士在招待會場和貴賓室內被安排在相隔較遠座位，南韓議員無法與北韓人士接觸。

禹元植還在現場與俄羅斯總統普亭互動。普亭對兩韓關係和朝鮮半島問題表示高度關注，並問禹元植如何看待兩韓關係、韓方希望向金正恩轉達何種訊息等。禹元植回答，希望與對方攜手開啟和平繁榮時代，雖然當前環境艱難，當務之急仍是實現朝鮮半島和平，政府將全力以赴。 

禹元植也與中國大陸國家主席習近平交談，邀請習近平10月底訪韓出席在慶州舉辦的亞太經合會（APEC）峰會。禹元植上次會晤習近平，是2月到哈爾濱出席第9屆亞洲冬季運動會開幕式時。

APEC 議員 北韓 南韓 普亭 金正恩 習近平

