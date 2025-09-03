劍指中國大陸！美軍沖繩基地首度部署新型反艦防空系統

快訊

中央社／ 東京3日專電

鑑於中國擴大海洋行動，美軍陸戰隊7月在日本沖繩縣金武町的美軍基地漢森營（Camp Hansen）部署短程防空飛彈系統「陸戰隊整合防空系統」（MADIS）與「海軍/陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS），這兩種新型武器是首度在日本境內出現。

日本琉球放送（RBC）等媒體報導，美軍陸戰隊已於7月在位於沖繩縣金武町的駐日美軍基地漢森營（Camp Hansen）部署MADIS與NMESIS這兩種新武器。

針對包含無人機在內的戰機所實施的攻擊，MADIS可展開電磁攻擊與實彈攻擊的防空系統。

NMESIS可搭載於無人載具，以遠距遙控操作，被用於濱海防衛，具高度機動性及靈活性，可搭載的飛彈射程超過180公里。

日本陸上自衛隊與美國陸戰隊預定本月實施名為「堅定之龍」（Resolute Dragon）的實兵演習，屆時MADIS與NMESIS這兩種新武器將亮相。「堅定之龍」演習想定離島防衛，將在沖繩縣石垣島等地實施。

