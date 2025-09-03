金正恩會晤普亭！私人雙邊會談內容曝光 北韓強調全力幫助俄羅斯

俄羅斯總統普亭和北韓領袖金正恩3日出席中共93閱兵後，在北京釣魚台國賓館正式會晤。普亭在會談開始時，讚許北韓英勇軍人與俄軍並肩作戰，擊退入侵俄國西部庫斯克州的烏克蘭軍。金正恩開場發言未特別提到俄烏戰爭，但強調準備好盡力幫助俄國。

美聯社和法新社3日報導，克里姆林宮表示，俄國和北韓代表團先舉行雙邊會議，其後普亭和金正恩舉行一對一會談。普亭說，北韓軍人參與庫斯克州的「解放」，這完全符合兩國之間的新協定，俄國絕對不會忘記北韓軍人和其眷屬的犧牲。普亭也邀請金正恩繼前年9月訪問俄國遠東地區後，再度訪俄。

金正恩則在開場發言說，北韓和俄國的合作已大幅強化，因為兩國領袖去年6月在平壤舉行峰會時，簽署一項全面戰略夥伴條約。他說，若有能為普亭或俄國人民做的任何事，或有一切需要，都會將其視為兄弟間的責任，北韓一定承擔義務，準備好盡一切所能幫忙。

俄國和北韓的全面戰略夥伴關係條約去年底正式生效，內容規定若任一方受到攻擊，另一方需要提供軍事等方面協助。庫斯克州去年8月遭烏克蘭奇襲，俄軍今年4月下旬已向普亭報告完全收復庫斯克州。

南韓估計，北韓去年以來已向俄國派遣約1.5萬名軍人，並運送大量軍備，包括彈道飛彈和火砲。

這次「普金會」長達2.5小時，普亭會後還陪金正恩走去搭車。克宮釋出影片顯示，兩人一度握手、擁抱。邀請金正恩訪俄時，普亭說「我們等你」。

美聯社說，觀察家正在看金正恩是否會和中國國家主席習近平舉行雙邊會議，或與習近平、普亭私下舉行三邊會議，但三國都還未證實將舉行這類會談。