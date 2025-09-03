印尼示威「勇敢粉、英雄綠」抗當道 總統本人卻在北京閱兵

數以百計身穿粉紅色上衣、手持掃帚的婦女今天在印尼首都雅加達遊行至國會，抗議警察濫權和政府浪費公帑。「勇敢粉」以及代表枉死外送員的「英雄綠」已成為這場運動象徵色。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，生活成本高漲、國會議員福利豐厚等因素引爆民眾怒火，雅加達及其他主要城市的抗議活動已進入第2週。

隨著情勢升高，總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）本來表示將取消前往北京出席中國九三閱兵，但是民眾卻看到他今天與中國國家主席習近平、俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）等人同框。

身穿粉紅上衣的「印尼婦女聯盟」（IndonesianWomen's Alliance）成員今天集會期間表示，她們手中的掃帚象徵「掃除國家積弊、軍國主義和警察鎮壓」。也有抗議民眾高舉「改革警察」標語。

印尼婦女聯盟是由90個婦女團體和社會運動組成的政治聯盟，並且結合工會、人權團體、原住民團體等多個公民社會組織。

一直以來，印尼的婦女運動向來勇於正面迎戰當道，在過去數波改革浪潮中扮演關鍵角色。正如當前的示威，婦女當年也曾挺身反抗威權總統蘇哈托（Suharto），引領1998年改革風潮。

印尼婦女聯盟表示，選擇粉紅色是「勇敢」的象徵。

也有抗議人士穿上已故21歲機車外送員阿梵（Affan Kurniawan）生前所屬平台制服的綠色服裝，以示團結。阿梵8月28日送餐途中經過抗議現場，遭一輛警用裝甲車輾斃，使得這波抗爭很快升級。

網路上有民眾將這場運動的象徵色以「英雄綠」和「勇敢粉」相稱，不少人將自己的社群大頭貼套上這兩種顏色的濾鏡。

根據印尼法律扶助基金會（Indonesian Legal AidFoundation）統計，至少有10人命喪8月底一波示威浪潮，全國各地有多達1042人被送醫救治。

印尼國家人權委員會（Komnas HAM）主席安尼斯（Anis Hidayah）指出，當前局勢令人憂心，尤其在當局於示威期間持續訴諸暴力的情況之下。