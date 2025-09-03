快訊

首次國際亮相！金正恩「寶貴女兒」繼承人首秀 5大證據洩接班地位

德國之聲／ 德國之聲
在這張北韓官媒朝中社發布的照片中，北韓國家領導人金正恩（右中）及女兒金主愛2日抵達北京車站時，中國外交部長王毅（左中）前去迎接。法新社／朝中社提供

（德國之聲中文網）根據北韓官方通訊社公布的畫面，北韓最高領導人金正恩攜帶自己的女兒金主愛訪問北京。這是目前已知的金主愛在國際場合的首次亮相。她曾與父親一同出席北韓多次武器試驗。分析人士稱，這清楚地表明了她在金氏王朝繼任計劃中的重要性。

據法新社報道，2022年，金主愛首次公開亮相時，她陪同父親金正恩參加了一場洲際彈道導彈的發射測試。

不過美國前NBA球星丹尼斯．羅德曼（Dennis Rodman）才是第一個向世人透露金正恩有一個女兒的「爆料人」。

羅德曼對外透露稱，2013年他訪問平壤期間，金正恩向其介紹了自己的妻子李雪主以及一個女嬰，並說「那是我的女兒」。

平壤官方媒體從未透露名字，但南韓情報部門稱她是金正恩和妻子的女兒主愛。南韓情報部門稱，金正恩和李雪主於2009年結婚。

近年來，北韓官方媒體將金主愛稱作「寶貴女兒」或「尊敬的女兒」。

官方媒體也曾報導北韓成年人在她面前深深鞠躬。

最近公開露面時，金主愛經常走在姑姑、北韓政權發言人金與正以及自己的母親前面。她和父親手拉手，低聲耳語。

還有人看到金正恩甚至讓女兒先上車。

金主愛對奢侈品的品味也被外界關注，她佩戴Gucci太陽鏡和Cartier手表，有時也會模仿父親的獨特風格，穿皮夾克，戴墨鏡。

金主愛的北京之行也是跟隨父親金正恩的首次正式出訪。

首爾北韓研究大學前校長梁茂進（Yang Moo-jin）在接受法新社采訪時說，金主愛此前曾出席過軍事和外交領域的活動，包括俄羅斯大使館的活動。不過「但現在陪同金正恩出席「兄弟國家」的勝利日慶祝活動，實際上是她首次在外國正式亮相，」梁茂進說，隨著從國內舞台到國際舞台的亮相，這或許是「打開通往繼任之路的最後一扇門」。

南韓慶南大學遠東研究所教授林乙哲（Lim Eul Chul）認為，這是金氏家族精心策劃的舉動，主要目的是讓金主愛在重要的國際場合獲得曝光的機會。

他說：「這並非簡單的家庭旅行，實際上是「繼承人首秀」。過去的先例表明，繼承人會通過訪問中國或參加國際活動來鞏固自己的地位，從而獲得社會主義大國的認可。」

金正恩的父親、金正日作為金日成的指定繼承人，於1983年在北京與習近平的父親習仲勳舉行了會面。

林乙哲說：「金主愛的情況符合這一軌跡。」

2024年，南韓情報機構首次證實，金主愛很可能成為金氏政權的繼承人。

時任南韓國家情報院(NIS)院長的趙太庸當時說：「從金主愛的公開亮相以及她亮相以來受到的禮遇來看，目前她似乎是最有可能的繼承人。」

南韓政府長期以來一直表示，由於北韓是一個男性主導的社會。所以一些人認為，現在就做出金主愛成為繼承人的判斷可能「為時過早」。

首爾世宗研究院高級分析師鄭成長說：「在（北韓的）一次閱兵式上，金主愛駕馭的白馬跟隨在金正恩的白馬之後，這可以被視為她作為繼承人的證據。」

「此外，北韓還發行了以父女二人為主題的郵票高級官員在她面前下跪也是證據。」他補充道。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

北韓 南韓 中共 金正恩 繼承人 金主愛 習近平 金正日 金與正

相關新聞

金正恩會晤普亭！私人雙邊會談內容曝光 北韓強調全力幫助俄羅斯

俄羅斯總統普亭和北韓領袖金正恩3日出席中共93閱兵後，在北京釣魚台國賓館正式會晤。普亭在會談開始時，讚許北韓英勇軍人與俄...

歐盟外交首長：中俄北韓領袖聚首 直接挑戰國際體系

歐洲聯盟（EU）外交政策首長卡拉斯表示，俄羅斯及北韓領袖今天與中國國家主席習近平一同出席在北京舉行的大規模閱兵式，是致力...

南韓國會議長和金正恩「握手對話曝光」 與普亭討論北韓問題

南韓國會議長辦公室3日說，議長禹元植當天在天安門城樓等待觀賞中共93閱兵前，曾與北韓領袖金正恩碰面並握手致意，兩人還進行...

印尼示威「勇敢粉、英雄綠」抗當道 總統本人卻在北京閱兵

數以百計身穿粉紅色上衣、手持掃帚的婦女今天在印尼首都雅加達遊行至國會，抗議警察濫權和政府浪費公帑。「勇敢粉」以及代表枉死...

逼宮石破茂？日本自民黨是否提前改選總裁 9月8日見分曉

日本執政黨自民黨昨天開會檢討7月參議院大選敗選原因後，已進入評估是否舉行臨時的總裁（黨主席）選舉程序，將在本月8日公布是...

