首次國際亮相！金正恩「寶貴女兒」繼承人首秀 5大證據洩接班地位

（德國之聲中文網）根據北韓官方通訊社公布的畫面，北韓最高領導人金正恩攜帶自己的女兒金主愛訪問北京。這是目前已知的金主愛在國際場合的首次亮相。她曾與父親一同出席北韓多次武器試驗。分析人士稱，這清楚地表明了她在金氏王朝繼任計劃中的重要性。

據法新社報道，2022年，金主愛首次公開亮相時，她陪同父親金正恩參加了一場洲際彈道導彈的發射測試。

不過美國前NBA球星丹尼斯．羅德曼（Dennis Rodman）才是第一個向世人透露金正恩有一個女兒的「爆料人」。

羅德曼對外透露稱，2013年他訪問平壤期間，金正恩向其介紹了自己的妻子李雪主以及一個女嬰，並說「那是我的女兒」。

平壤官方媒體從未透露名字，但南韓情報部門稱她是金正恩和妻子的女兒主愛。南韓情報部門稱，金正恩和李雪主於2009年結婚。

近年來，北韓官方媒體將金主愛稱作「寶貴女兒」或「尊敬的女兒」。

官方媒體也曾報導北韓成年人在她面前深深鞠躬。

最近公開露面時，金主愛經常走在姑姑、北韓政權發言人金與正以及自己的母親前面。她和父親手拉手，低聲耳語。

還有人看到金正恩甚至讓女兒先上車。

金主愛對奢侈品的品味也被外界關注，她佩戴Gucci太陽鏡和Cartier手表，有時也會模仿父親的獨特風格，穿皮夾克，戴墨鏡。

金主愛的北京之行也是跟隨父親金正恩的首次正式出訪。

首爾北韓研究大學前校長梁茂進（Yang Moo-jin）在接受法新社采訪時說，金主愛此前曾出席過軍事和外交領域的活動，包括俄羅斯大使館的活動。不過「但現在陪同金正恩出席「兄弟國家」的勝利日慶祝活動，實際上是她首次在外國正式亮相，」梁茂進說，隨著從國內舞台到國際舞台的亮相，這或許是「打開通往繼任之路的最後一扇門」。

南韓慶南大學遠東研究所教授林乙哲（Lim Eul Chul）認為，這是金氏家族精心策劃的舉動，主要目的是讓金主愛在重要的國際場合獲得曝光的機會。

他說：「這並非簡單的家庭旅行，實際上是「繼承人首秀」。過去的先例表明，繼承人會通過訪問中國或參加國際活動來鞏固自己的地位，從而獲得社會主義大國的認可。」

金正恩的父親、金正日作為金日成的指定繼承人，於1983年在北京與習近平的父親習仲勳舉行了會面。

林乙哲說：「金主愛的情況符合這一軌跡。」

2024年，南韓情報機構首次證實，金主愛很可能成為金氏政權的繼承人。

時任南韓國家情報院(NIS)院長的趙太庸當時說：「從金主愛的公開亮相以及她亮相以來受到的禮遇來看，目前她似乎是最有可能的繼承人。」

南韓政府長期以來一直表示，由於北韓是一個男性主導的社會。所以一些人認為，現在就做出金主愛成為繼承人的判斷可能「為時過早」。

首爾世宗研究院高級分析師鄭成長說：「在（北韓的）一次閱兵式上，金主愛駕馭的白馬跟隨在金正恩的白馬之後，這可以被視為她作為繼承人的證據。」

「此外，北韓還發行了以父女二人為主題的郵票。高級官員在她面前下跪也是證據。」他補充道。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】