捷克大選前社會兩極 專家：暴力事件凸顯選民情緒化

捷克最大反對黨主席巴比斯日前在競選活動中遭襲擊。政治學家指出，捷克社會已高度兩極化，選民不是基於理性分析，而是被情緒主導，對特定政治人物具強烈好惡。這正是導致近日暴力事件的背景。

捷克將在10月舉行國會大選，目前選情緊繃。捷克最大反對黨「不滿公民行動黨」（ANO）主席巴比斯（Andrej Babiš）1日在摩拉維亞-西里西亞地區（Moravia-Silesia）競選活動中遭人襲擊。同一天，一名參與集會的女子試圖對捷克總理費亞拉（PetrFiala）吐口水。接連事件引發外界關注選舉氛圍。

捷克政治學家與評論員佩赫（Jiří Pehe）接受捷克廣播電台專訪時表示，10月的國會大選將是捷克自1989年以來「最情緒化」的一場選舉。他說：「目前的選戰幾乎完全被情緒主導，而非針對政策或願景的理性討論。」

佩赫指出，費亞拉所領導的執政聯盟警告，反對派上台將危及民主；而反對派則將政府政策全面否定，雙方都以恐懼和危機訴求動員選民。

他表示，選舉討論議題包括移民、歐洲綠色協議（The European Green Deal）與經濟情勢。反對派大打移民牌，批評歐盟移民協議，並警告烏克蘭難民將持續湧入；在綠色協議上，反對派要求廢除或大幅修改，而執政黨則缺乏正面辯護。

在經濟議題上，反對派聲稱捷克正處災難邊緣，但執政黨強調預算已受控、經濟正改善。佩赫表示，「雖然數據顯示，政府說的更有道理，但民眾仍受兩三年前高通膨與能源價格上漲的衝擊影響，導致『經濟』成為情緒化的議題。」

他指出，捷克社會已高度兩極化，不是基於理性分析，而是對特定政治人物的強烈好惡。同時，幾乎所有主要政黨皆捲入疑似貪污的醜聞，或已進入法庭審理的案件。包括「一起」（Spolu）的比特幣案、「市長與獨立人士黨」（STAN）涉入Dozimetr貪污案、巴比斯的「鸛巢莊園案」（Stork Nest），與極右派領袖岡村富夫（Tomio Okamura）因種族歧視遭起訴。

佩赫說：「這使得選戰更容易被情緒主導，而非理性辯論。」

至於選舉影響，佩赫認為執政聯盟的風險在於失望的選民可能選擇不投票，而非轉向反對派。這也是為何執政黨不斷強調，如果巴比斯重掌政權，捷克民主將面臨終結，藉此動員選民。不過，佩赫也警告，這種高張力的情緒氛圍，正是導致近日暴力事件的背景。