川普發文稱「俄中朝密謀抗美」 克宮酸回：大家都明白美國的角色

美國總統川普發文指稱中國、俄羅斯、北韓領導人「密謀對抗美國」，對此克里姆林宮表示，俄國總統普亭並未與中國及北韓領袖密謀抗美，並稱川普的批評或許帶有諷刺意味。

中共今天舉行九三閱兵，普亭（Vladimir Putin）與北韓領導人金正恩、中共中央總書記習近平同台。

川普（Donald Trump）於美東時間2日晚間在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文指稱，願習近平與中國人民「度過一個偉大且持久的慶祝之日」，「在你們密謀對抗美國之時，請向普亭、金正恩傳達我最誠摯的問候」。

路透社報導，俄羅斯國家電視台今天詢問克宮對川普此番言論的看法時，克宮外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）回應：「我想說，沒人在密謀，沒有人在策劃任何事，沒有陰謀。沒人有這類想法，這3位領導人都沒有。」

鄂夏柯夫稱川普的說法可能帶有諷刺意味，「大家都明白美國、現任川普總統政府、川普總統本人在當前國際局勢中所扮演的角色」。

川普2日也在廣播節目中說他對普亭「極其失望」。自8月在阿拉斯加州會見普亭以來，川普持續推動這位俄國領袖與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）舉行雙邊會談，俄方反而卻加強攻擊烏克蘭的力道。

另外，對於普亭在北京會見習近平，並出席大型閱兵式一事，川普2日在白宮向媒體表示，對俄中可能形成的聯盟並不擔心，還說「我們有全球最強大的軍隊，而且強很多，他們絕對不會對我們動武，相信我」。