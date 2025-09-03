快訊

川普發文稱「俄中朝密謀抗美」 克宮酸回：大家都明白美國的角色

中央社／ 莫斯科3日綜合外電報導
美國總統川普發文指稱中國大陸、俄羅斯、北韓領導人「密謀對抗美國」。 法新社
美國總統川普發文指稱中國大陸、俄羅斯、北韓領導人「密謀對抗美國」。 法新社

美國總統川普發文指稱中國、俄羅斯北韓領導人「密謀對抗美國」，對此克里姆林宮表示，俄國總統普亭並未與中國及北韓領袖密謀抗美，並稱川普的批評或許帶有諷刺意味。

中共今天舉行九三閱兵，普亭（Vladimir Putin）與北韓領導人金正恩、中共中央總書記習近平同台。

川普（Donald Trump）於美東時間2日晚間在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文指稱，願習近平與中國人民「度過一個偉大且持久的慶祝之日」，「在你們密謀對抗美國之時，請向普亭、金正恩傳達我最誠摯的問候」。

路透社報導，俄羅斯國家電視台今天詢問克宮對川普此番言論的看法時，克宮外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）回應：「我想說，沒人在密謀，沒有人在策劃任何事，沒有陰謀。沒人有這類想法，這3位領導人都沒有。」

鄂夏柯夫稱川普的說法可能帶有諷刺意味，「大家都明白美國、現任川普總統政府、川普總統本人在當前國際局勢中所扮演的角色」。

川普2日也在廣播節目中說他對普亭「極其失望」。自8月在阿拉斯加州會見普亭以來，川普持續推動這位俄國領袖與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）舉行雙邊會談，俄方反而卻加強攻擊烏克蘭的力道。

另外，對於普亭在北京會見習近平，並出席大型閱兵式一事，川普2日在白宮向媒體表示，對俄中可能形成的聯盟並不擔心，還說「我們有全球最強大的軍隊，而且強很多，他們絕對不會對我們動武，相信我」。

川普 美國 普亭 北韓 閱兵 習近平 金正恩 俄羅斯

相關新聞

逼宮石破茂？日本自民黨是否提前改選總裁 9月8日見分曉

日本執政黨自民黨昨天開會檢討7月參議院大選敗選原因後，已進入評估是否舉行臨時的總裁（黨主席）選舉程序，將在本月8日公布是...

川普發文稱「俄中朝密謀抗美」 克宮酸回：大家都明白美國的角色

美國總統川普發文指稱中國、俄羅斯、北韓領導人「密謀對抗美國」，對此克里姆林宮表示，俄國總統蒲亭並未與中國及北韓領袖密謀抗...

為何脫下中山裝？金正恩西裝筆挺出席九三閱兵 為強調「正常國家」領袖形象

北韓領導人金正恩3日出席在北京舉行的抗日戰爭及反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動時，以西裝造型亮相。南韓中央日報分析認為，...

年紀輕輕就成候選繼承人！金主愛與父同行登世界舞台 專家：恐影響心理健康

北韓國家領導人金正恩2日下午抵達北京，官媒照片可見到12歲的女兒金主愛隨行，作為金氏王朝的候選繼承人登上世界舞台。但美國...

示威演變暴動！印尼抗議上周10死 人權團體：因當局過度使用武力

人權團體今天表示，上週至少有10人在印尼示威活動中喪生

機師喝酒使班機延誤18小時 日航被官方督察

日本航空一名機長上月在美國夏威夷停留時違反公司「禁酒令」，進而造成3架班機誤點，甚至使其中兩架班機延誤約18小時。日本政...

