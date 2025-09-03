逼宮石破茂？日本自民黨是否提前改選總裁 9月8日見分曉

日本執政黨自民黨昨天開會檢討7月參議院大選敗選原因後，已進入評估是否舉行臨時的總裁（黨主席）選舉程序，將在本月8日公布是否提前改選。

日本放送協會（NHK）與朝日電視台報導，身兼自民黨總裁的日本首相石破茂，昨天在自民黨「兩院議員大會」（兩院議員總會）就參議院選舉敗選致歉，並表示「完全沒有打算戀棧，將在適當時機，好好地決定，是我應負的責任」。他會後也告訴媒體，有意續任。

自民黨總裁選舉管理委員會有鑑於黨內總結完參議院選舉敗因報告，已向黨內國會議員的事務所發放意見書，調查是否要求實施臨時的總裁選舉，亦即是否提前改選總裁。

要求實施的國會議員，必須親自在意見書上署名與蓋章，並於本月8日上午10時到下午3時之間，由議員親自前往自民黨黨部繳交。若議員遇到不得已的狀況，例如到國外出差或是生病等，能委託秘書代為繳交。

自民黨總裁選舉管理委員計劃公開要求提前改選的議員姓名，並且不接受議員撤回意見書。

按自民黨規定，需要國會議員295人與47都道府縣連（地方黨部）代表人47人合計的過半數，即172人贊成才能提前實施總裁選舉。國會議員、47都道府縣連代表人的意見書於本月8日提出後，當天即可公布結果。

根據NHK的採訪，自民黨295名國會議員之中，約100人認為應該要提前改選，而50多人則主張沒必要；尚未決定或還沒透露想法的議員，大約140人，而這些人似乎將左右是否提前改選的動向。

自民黨最高顧問麻生太郎今天在黨內唯一派閥「麻生派」的研修會主張，為了建立有利於下屆眾議院選舉的黨內體制，表態應提前舉辦臨時總裁選舉。

自民黨總裁選舉每3年實施一次，任期3年，得連續做3任。石破茂去年9月底當選第28任自民黨總裁，並在去年10月1日被選為第102任首相。