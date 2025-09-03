快訊

新北婦遭捲攪拌機 疑「頭臉埋水餃餡」窒息亡！雇主涉過失致死送辦

熱食部漲價...中山女高爭取「外送自由」在校長室吃便當 校長今與學生面對面溝通

法拍界嘖嘖稱奇！金山墓園底價1.8億元 僅一人喊價竟以8.1億標下

逼宮石破茂？日本自民黨是否提前改選總裁 9月8日見分曉

中央社／ 東京3日綜合外電報導
日本執政黨自民黨昨天開會檢討7月參議院大選敗選原因後，已進入評估是否舉行臨時的總裁（黨主席）選舉程序，將在本月8日公布是否提前改選。 法新社
日本執政黨自民黨昨天開會檢討7月參議院大選敗選原因後，已進入評估是否舉行臨時的總裁（黨主席）選舉程序，將在本月8日公布是否提前改選。 法新社

日本執政黨自民黨昨天開會檢討7月參議院大選敗選原因後，已進入評估是否舉行臨時的總裁（黨主席）選舉程序，將在本月8日公布是否提前改選。

日本放送協會（NHK）與朝日電視台報導，身兼自民黨總裁的日本首相石破茂，昨天在自民黨「兩院議員大會」（兩院議員總會）就參議院選舉敗選致歉，並表示「完全沒有打算戀棧，將在適當時機，好好地決定，是我應負的責任」。他會後也告訴媒體，有意續任。

自民黨總裁選舉管理委員會有鑑於黨內總結完參議院選舉敗因報告，已向黨內國會議員的事務所發放意見書，調查是否要求實施臨時的總裁選舉，亦即是否提前改選總裁。

要求實施的國會議員，必須親自在意見書上署名與蓋章，並於本月8日上午10時到下午3時之間，由議員親自前往自民黨黨部繳交。若議員遇到不得已的狀況，例如到國外出差或是生病等，能委託秘書代為繳交。

自民黨總裁選舉管理委員計劃公開要求提前改選的議員姓名，並且不接受議員撤回意見書。

按自民黨規定，需要國會議員295人與47都道府縣連（地方黨部）代表人47人合計的過半數，即172人贊成才能提前實施總裁選舉。國會議員、47都道府縣連代表人的意見書於本月8日提出後，當天即可公布結果。

根據NHK的採訪，自民黨295名國會議員之中，約100人認為應該要提前改選，而50多人則主張沒必要；尚未決定或還沒透露想法的議員，大約140人，而這些人似乎將左右是否提前改選的動向。

自民黨最高顧問麻生太郎今天在黨內唯一派閥「麻生派」的研修會主張，為了建立有利於下屆眾議院選舉的黨內體制，表態應提前舉辦臨時總裁選舉。

自民黨總裁選舉每3年實施一次，任期3年，得連續做3任。石破茂去年9月底當選第28任自民黨總裁，並在去年10月1日被選為第102任首相。

議員 日本 首相 自民黨 石破茂 黨主席 執政黨 眾議院 麻生太郎

延伸閱讀

二戰結束80週年 日相石破茂未在9月2日發布見解

麻生太郎擬要求提前總裁選舉 逼首相石破茂下台

日相石破茂暗示請辭 引發市場擔憂政局混亂 日圓走貶

9月魔咒！美電子盤崩跌 台指期夜盤重挫

相關新聞

逼宮石破茂？日本自民黨是否提前改選總裁 9月8日見分曉

日本執政黨自民黨昨天開會檢討7月參議院大選敗選原因後，已進入評估是否舉行臨時的總裁（黨主席）選舉程序，將在本月8日公布是...

川普發文稱「俄中朝密謀抗美」 克宮酸回：大家都明白美國的角色

美國總統川普發文指稱中國、俄羅斯、北韓領導人「密謀對抗美國」，對此克里姆林宮表示，俄國總統蒲亭並未與中國及北韓領袖密謀抗...

為何脫下中山裝？金正恩西裝筆挺出席九三閱兵 為強調「正常國家」領袖形象

北韓領導人金正恩3日出席在北京舉行的抗日戰爭及反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動時，以西裝造型亮相。南韓中央日報分析認為，...

年紀輕輕就成候選繼承人！金主愛與父同行登世界舞台 專家：恐影響心理健康

北韓國家領導人金正恩2日下午抵達北京，官媒照片可見到12歲的女兒金主愛隨行，作為金氏王朝的候選繼承人登上世界舞台。但美國...

示威演變暴動！印尼抗議上周10死 人權團體：因當局過度使用武力

人權團體今天表示，上週至少有10人在印尼示威活動中喪生

機師喝酒使班機延誤18小時 日航被官方督察

日本航空一名機長上月在美國夏威夷停留時違反公司「禁酒令」，進而造成3架班機誤點，甚至使其中兩架班機延誤約18小時。日本政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。