泰國在野黨合作拚組閣 執政為泰黨提解散國會

泰國前總理貝東塔去職，新總理人選受關注。泰國國會最大黨人民黨今天宣布支持阿努廷領導的泰自豪黨，讓阿努廷有望組閣。但執政的為泰黨宣布，代理總理普譚已提請泰王解散國會。

法新社報導，解散國會這項充滿法律爭議的決定，可能使泰國在年底前舉行新的選舉，距上一次2023年5月選舉僅隔兩年。

泰國前總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）因違反道德標準在8月29日遭憲法法庭解職以來，泰國最高權力機構一直處於權力真空狀態。

貝東塔所屬的為泰黨（Pheu Thai party）目前仍以看守政府形式執政，並曾努力爭取國會最大黨卻是反對黨的人民黨（People's Party）支持其新任總理候選人。

不過，人民黨最終宣布轉而支持保守派企業家阿努廷（Anutin Charnvirakul）及其領導的泰自豪黨（Bhumjaithai Party）。

就在數分鐘後，為泰黨秘書長索拉翁（SorawongThienthong）告訴法新社，代理總理普譚（PhumthamWechayachai）「已經遞交解散國會的法令」。

看守政府是否有權解散國會，是泰國國內激烈辯論的議題。

但根據泰國憲法，若國王批准解散國會，必須在45到60天內舉行選舉。

烏汶府大學（Ubon Ratchathani University）政治學者提提蓬（Titipol Phakdeewanich）告訴法新社：「未來幾個月內很可能舉行選舉。」