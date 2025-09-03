為何脫下中山裝？金正恩西裝筆挺出席九三閱兵 為強調「正常國家」領袖形象

北韓領導人金正恩3日出席在北京舉行的抗日戰爭及反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動時，以西裝造型亮相。南韓中央日報分析認為，他有意在與中國大陸、俄羅斯領導人並肩的場合，強調「正常國家」領導者的形象。

3日上午9時18分左右，金正恩乘坐黑色防彈豪華轎車抵達北京故宮博物院內的端門下車。據推測，他乘坐的仍是專用列車運來的賓士專車，車牌雖未確認，但可能掛有象徵北韓「祖國解放戰爭勝利紀念日」（1953年7月27日）的「7·27 1953」車牌。金正恩身著白色襯衫、黑色西裝，搭配亮眼的金色領帶亮相。其後，他與中國國家主席習近平握手，與俄羅斯總統普亭交談，並一同並肩而行。

金正恩據信也與其他國家領導人進行了交流。路透援引白俄羅斯總統盧卡申科的Telegram報導，金正恩邀請盧卡申科訪問北韓，並在閱兵前進行了簡短對話。這是金正恩的多邊外交初登場，與初次會面的國家領導人也有所互動。

金正恩從北韓搭專列出發時，在月台上穿著中山裝，觀看閱兵時他換上西裝，普亭也身著黑色西裝，而習近平穿灰色中山裝。2023年9月金正恩訪問俄羅斯時，啟程時同樣穿中山裝，但下車時已換成黑色西裝。在俄羅斯東方航天發射場與普亭舉行峰會時，金正恩也是西裝造型。

北韓領導人的正式服裝是中山裝，這種領口高至頸部、帶有鈕扣的服裝是中國和北韓等社會主義國家領導人的傳統服飾。金正日在2000年和2007年的南北韓峰會中以中山裝造型引人注目。金正恩在2018、2019年的兩韓及美朝峰會以及2019年1月的朝中峰會中，也以中山裝亮相。