年紀輕輕就成候選繼承人！金主愛與父同行登世界舞台 專家：恐影響心理健康

北韓國家領導人金正恩2日下午抵達北京，官媒照片可見到12歲的女兒金主愛隨行，作為金氏王朝的候選繼承人登上世界舞台。但美國一位育兒專家接受福斯新聞採訪時警告，金主愛年紀輕輕就在全球舞台亮相，可能會帶來影響。

育兒專家凱特利（Kirsty Ketley）向福斯新聞表示，金主愛正被塑造成一個擔任某個職務的人，而不是獲得足夠的支持去認識自己，這種壓力可能會對她的心理健康產生巨大影響。

凱特利指出，即便是最審慎培養的繼承人，被推上領導階層時也會掙扎，就算是年齡更大些也是如此；金主愛很可能不斷接受輔導，「卻無法消除這麼年輕就決定未來所帶來沉重的情緒壓力。」

韓民族日報指出，鑑於南韓情報部門判斷金主愛極有可能成為金正恩接班人，她此次隨父訪中預計將引發高度關注。目前尚不清楚，此行究竟是為了向中方介紹「接班人金主愛」，還是基於教育目的，讓她親身體驗「更廣闊的世界」。南韓政府相關人士分析認為，更可能是後者。

不過，凱特利表示，金主愛本應期待進入中學，並在相對安全的環境中探索界限。凱特利說，雖然金主愛可能受到小心保護和訓練，內心很可能會感到焦慮、困惑，甚至孤獨，強烈的公眾壓力也會阻礙孩子的情感成長。

凱特利補充說，如果要為金正恩提供建議的話，她會敦促金正恩在讓女兒接觸權力的同時，也給予她正常生活的機會，包括友情、玩耍和失敗的機會，「這些才是培養韌性的基石」。