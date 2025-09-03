快訊

雷雨狂炸6縣市「持續1小時」 氣象署籲慎防冰雹、強陣風

開庭時否認犯罪！剴剴案女社工再限境8月 法官：有逃亡之虞

年紀輕輕就成候選繼承人！金主愛與父同行登世界舞台 專家：恐影響心理健康

聽新聞
0:00 / 0:00

年紀輕輕就成候選繼承人！金主愛與父同行登世界舞台 專家：恐影響心理健康

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
在這張北韓官媒朝中社發布的照片中，北韓國家領導人金正恩（右中）及女兒金主愛（右四）2日抵達北京車站時，中國外交部長王毅（左中）前去迎接。法新社
在這張北韓官媒朝中社發布的照片中，北韓國家領導人金正恩（右中）及女兒金主愛（右四）2日抵達北京車站時，中國外交部長王毅（左中）前去迎接。法新社

北韓國家領導人金正恩2日下午抵達北京，官媒照片可見到12歲的女兒金主愛隨行，作為金氏王朝的候選繼承人登上世界舞台。但美國一位育兒專家接受福斯新聞採訪時警告，金主愛年紀輕輕就在全球舞台亮相，可能會帶來影響。

育兒專家凱特利（Kirsty Ketley）向福斯新聞表示，金主愛正被塑造成一個擔任某個職務的人，而不是獲得足夠的支持去認識自己，這種壓力可能會對她的心理健康產生巨大影響。

凱特利指出，即便是最審慎培養的繼承人，被推上領導階層時也會掙扎，就算是年齡更大些也是如此；金主愛很可能不斷接受輔導，「卻無法消除這麼年輕就決定未來所帶來沉重的情緒壓力。」

韓民族日報指出，鑑於南韓情報部門判斷金主愛極有可能成為金正恩接班人，她此次隨父訪中預計將引發高度關注。目前尚不清楚，此行究竟是為了向中方介紹「接班人金主愛」，還是基於教育目的，讓她親身體驗「更廣闊的世界」。南韓政府相關人士分析認為，更可能是後者。

不過，凱特利表示，金主愛本應期待進入中學，並在相對安全的環境中探索界限。凱特利說，雖然金主愛可能受到小心保護和訓練，內心很可能會感到焦慮、困惑，甚至孤獨，強烈的公眾壓力也會阻礙孩子的情感成長。

凱特利補充說，如果要為金正恩提供建議的話，她會敦促金正恩在讓女兒接觸權力的同時，也給予她正常生活的機會，包括友情、玩耍和失敗的機會，「這些才是培養韌性的基石」。

金主愛 金正恩 繼承人

延伸閱讀

九三閱兵釋訊號？專家：展示裝備進展、掩蓋高級軍官遭清洗行動

金正恩偕女兒訪北京 上任14年首出席大型多邊活動

金正恩隨行團軍方高層全缺席 中國顧慮制裁？

中國閱兵全球關注 金正恩帶女兒與會

相關新聞

為何脫下中山裝？金正恩西裝筆挺出席九三閱兵 為強調「正常國家」領袖形象

北韓領導人金正恩3日出席在北京舉行的抗日戰爭及反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動時，以西裝造型亮相。南韓中央日報分析認為，...

年紀輕輕就成候選繼承人！金主愛與父同行登世界舞台 專家：恐影響心理健康

北韓國家領導人金正恩2日下午抵達北京，官媒照片可見到12歲的女兒金主愛隨行，作為金氏王朝的候選繼承人登上世界舞台。但美國...

示威演變暴動！印尼抗議上周10死 人權團體：因當局過度使用武力

人權團體今天表示，上週至少有10人在印尼示威活動中喪生

機師喝酒使班機延誤18小時 日航被官方督察

日本航空一名機長上月在美國夏威夷停留時違反公司「禁酒令」，進而造成3架班機誤點，甚至使其中兩架班機延誤約18小時。日本政...

加拿大人對美國好感度劇降創新低 39%有極度惡感

今年7月的最新數據顯示，隨著川普政府重新執政，加拿大人對美國的好感度已跌落至史上最低點，而與這一趨勢相吻合的是，通過美加...

歐洲最美公主、西班牙19歲王儲 入伍空軍6點半起床操練

有「歐洲最美公主」稱號的19歲西班牙王儲、長公主蕾奧諾（Princess Leonor），9月1日進入聖哈維爾的通用航空...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。