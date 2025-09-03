示威演變暴動！印尼抗議上周10死 人權團體：因當局過度使用武力

快訊

中央社／ 雅加達3日綜合外電報導
印尼首都雅加達8月25日爆發示威，抗議者指責國會議員薪資與住房津貼過於優渥。在一輛警用裝甲車撞死一名機車共乘服務騎士後，示威活動8月28日演變成暴動。部分政黨人士的住宅與政府設施遭到洗劫或縱火。 路透社
印尼首都雅加達8月25日爆發示威，抗議者指責國會議員薪資與住房津貼過於優渥。在一輛警用裝甲車撞死一名機車共乘服務騎士後，示威活動8月28日演變成暴動。部分政黨人士的住宅與政府設施遭到洗劫或縱火。 路透社

人權團體今天表示，上週至少有10人在印尼示威活動中喪生。

印尼首都雅加達8月25日爆發示威，抗議者指責國會議員薪資與住房津貼過於優渥。在一輛警用裝甲車撞死一名機車共乘服務騎士後，示威活動8月28日演變成暴動。部分政黨人士的住宅與政府設施遭到洗劫或縱火。

隸屬國家的人權委員會（Komnas HAM）今天告訴法新社，他們接獲10人死亡的通報。

該組織負責人安尼斯．希達亞（Anis Hidayah）表示：「有跡象顯示，其中部分死者是遭到當局過度使用武力而死。」

她說，這些死亡個案分布於大雅加達地區、蘇拉威西島（Sulawesi）的錫江（Makassar）、中爪哇（Central Java）以及巴布亞（Papua）。

安尼斯說：「許多地區尚未通報調查結果，死亡人數有可能進一步攀升。」

