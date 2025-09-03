快訊

雷雨狂炸6縣市「持續1小時」 氣象署籲慎防冰雹、強陣風

開庭時否認犯罪！剴剴案女社工再限境8月 法官：有逃亡之虞

年紀輕輕就成候選繼承人！金主愛與父同行登世界舞台 專家：恐影響心理健康

曾遭禁從政 阿努廷今成泰國總理熱門人選

中央社／ 曼谷3日綜合外電報導

泰自豪黨黨魁阿努廷會吹薩克斯風、偶爾會開開飛機，還是營造業鉅額財富的繼承人。這名58歲的政壇老手，一度遭禁從政，如今卻是呼聲最高的下任泰國總理人選。

法新社報導，阿努廷（Anutin Charnvirakul）領導的泰自豪黨（Bhumjaithai Party）今天獲得國會最大黨但卻是反對派的人民黨（People's Party）支持，組閣看似穩操勝券，可望接替上週遭憲法法院解職的貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）。不過，貝東塔的政黨宣布將解散國會並重新選舉，讓阿努廷的總理之路充滿變數。

貝東塔的父親是前總理戴克辛（ThaksinShinawatra）。這個在泰國政壇呼風喚雨20年的家族，如今正遭遇前所未有的挑戰。

阿努廷則出身另一個政商王朝。他的父親查瓦拉（Chavarat Charnvirakul）2008年曾在政治危機中出任代理總理，之後又當了3年內政部長。家族企業Sino-Thai Engineering拿下首都主要機場和國會大廈等重大政府工程。

阿努廷在美國紐約成為工業工程師，30歲出頭進入泰國政壇，最初擔任外交部顧問，接著一路出任過衛生部長、內政部長及副總理。他的綽號Noo在泰語意為「老鼠」，儘管家財萬貫，但風格更貼近庶民且偏好街頭小吃，社群上常見他穿T恤搭短褲炒菜、用吹薩克斯風或鋼琴演奏80年代流行歌曲。

他曾在戴克辛當時名為泰愛泰（Thai Rak Thai）的政黨任職，但這個政黨2007年解散後，他也被禁從政5年。這段期間他學會開飛機，甚至組了一支小型機隊，協助病患就醫和器官運送。

阿努廷之後重返政壇，帶領泰自豪黨在2023年大選拿下黨史最佳成績，成為國會第3大黨。泰自豪黨宛如政壇變色龍，歷來參與多個執政聯盟，讓阿努廷得以在近3位總理身邊出任副手。

他在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間以衛生部長身分備受全球矚目，但也曾因責怪西方遊客不戴口罩傳播病毒而引發爭議，事後被迫道歉。另一方面，他兌現選前承諾，推動大麻合法化，使泰國登上國際新聞版面。

今年6月，柬埔寨前領導人洪森（Hun Sen）與時任總理貝東塔的邊界爭議通話內容外洩後，他宣布率泰自豪黨退出執政聯盟。

如今，貝東塔的為泰黨（Pheu Thai Party）正設法阻止他問鼎總理大位。

總理 泰國 貝東塔

延伸閱讀

泰國人民黨支持泰自豪黨組閣 盼結束政治僵局

澎湖政壇起波瀾！「唯一立委」楊曜宣布不參選公職 相關人士：不排除空降人選

純屬巧合？盧秀燕、郝龍斌同日曬「伯公」吳伯雄合照 掀政壇熱議

泰國傳捷報！又一個世界冠軍 台灣巧固球小將哽咽：像夢一樣

相關新聞

為何脫下中山裝？金正恩西裝筆挺出席九三閱兵 為強調「正常國家」領袖形象

北韓領導人金正恩3日出席在北京舉行的抗日戰爭及反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動時，以西裝造型亮相。南韓中央日報分析認為，...

年紀輕輕就成候選繼承人！金主愛與父同行登世界舞台 專家：恐影響心理健康

北韓國家領導人金正恩2日下午抵達北京，官媒照片可見到12歲的女兒金主愛隨行，作為金氏王朝的候選繼承人登上世界舞台。但美國...

示威演變暴動！印尼抗議上周10死 人權團體：因當局過度使用武力

人權團體今天表示，上週至少有10人在印尼示威活動中喪生

機師喝酒使班機延誤18小時 日航被官方督察

日本航空一名機長上月在美國夏威夷停留時違反公司「禁酒令」，進而造成3架班機誤點，甚至使其中兩架班機延誤約18小時。日本政...

加拿大人對美國好感度劇降創新低 39%有極度惡感

今年7月的最新數據顯示，隨著川普政府重新執政，加拿大人對美國的好感度已跌落至史上最低點，而與這一趨勢相吻合的是，通過美加...

歐洲最美公主、西班牙19歲王儲 入伍空軍6點半起床操練

有「歐洲最美公主」稱號的19歲西班牙王儲、長公主蕾奧諾（Princess Leonor），9月1日進入聖哈維爾的通用航空...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。