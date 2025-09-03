機師喝酒使班機延誤18小時 日航被官方督察

快訊

中央社／ 東京3日綜合外電報導
日本航空示意圖。聯合報系資料照
日本航空一名機長上月在美國夏威夷停留時違反公司「禁酒令」，進而造成3架班機誤點，甚至使其中兩架班機延誤約18小時。日本政府為此今天派員進入日航的辦公室督察。

綜合日本TBS電視台與富士新聞網（FNN）報導，日航（Japan Airlines, JAL）指出，航班編號JAL793號班機8月28日原定從美國夏威夷檀香山出發，並飛往日本愛知縣的中部國際機場，不過原定駕駛這班飛機的機長在出發前反映身體不適，隨後坦承前一天曾在下榻飯店內飲酒。

消息人士透露，這名機長目前64歲，當時喝了3罐500毫升的啤酒。

日航因此取消這名機長當天的勤務，並改派其他機師執飛，不過仍造成自檀香山起飛的3架班機誤點：JAL793號班機當時因此誤點約2小時，另外兩架受影響的班機，分別延誤約18小時，大約630名旅客行程受影響。

日航因為機組人員喝酒誤事事件頻傳，於去年12月接獲日本政府國土交通省（簡稱國交省）的行政指導，也進而使日航在內部明文規定，禁止機師在停留地點喝酒，以防止類似事件再度發生。

日航對此表示：「由於酒精事件引發安全疑慮，公司已接受行政指導，積極強化防範措施之際，仍再度發生這類事件，公司高度重視此事。」

而國交省也為此在今天上午，派員前往日航位於東京羽田機場的辦公室督察。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

日航 日本 羽田機場

