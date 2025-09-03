遭控選前企圖抹黑 俄羅斯否認竊聽阿根廷總統府

俄羅斯今天否認阿根廷官員的指控，即俄方可能涉及竊聽行動，意圖在阿根廷選舉前抹黑米雷伊（Javier Milei）總統的政府。

路透社報導，一名阿根廷法官昨天禁止媒體發布在政府辦公大樓羅沙達大廈（Casa Rosada）內錄製的聲音檔，這個錄音據稱涉及總統的妹妹兼幕僚長卡琳娜・米雷伊（Karina Milei）。

阿根廷安全部提交一份刑事訴訟，指稱卡琳娜・米雷伊等政府官員遭非法錄音，目的在抹黑米雷伊政府。安全部表示，政治反對派涉及其中，同時也暗示俄羅斯參與，指控居住在阿根廷的俄羅斯人「為俄羅斯的地緣政治利益進行影響民眾的行動」。

米雷伊的發言人也在社群媒體平台X暗示，俄羅斯特工可能涉入錄音事件，以及參與政治反對派相關的一個「更大的陰謀」，目的是展開「顛覆政府的虛假訊息運動」。

俄羅斯大使館否認任何涉與，並駁斥外界的「公開臆測」，即俄羅斯情報部門在羅沙達大廈內錄製電話談話。

大使館在聲明中指出：「沒有任何證據支持這些指控…在任何角落都想看到『俄羅斯間諜』的心態是不理性且具破壞性的。」

米雷伊政府正面臨貪腐指控。今年8月一批外洩的錄音檔被新聞媒體公開，其中一名聲稱是阿根廷殘障事務局前局長的人描述了一個回扣計畫，並指控卡琳娜・米雷伊牽涉其中。

一名聯邦法官已對這起賄賂指控展開刑事調查。

這項醜聞在10月關鍵的期中選舉前爆發，這次選舉將是米雷伊政府擴張他少數派地位的機會。在此之前，9月7日將先舉行布宜諾斯艾利斯省的地方選舉。