快訊

獨／「不落實分級醫療的是政府」 台大醫院公告：輕症需持轉診單加號

金正恩排泄物是北韓最高機密？訪陸專車「太陽號」有特殊裝備一絲不漏

9月7日白露禁忌多！別穿太露、別喝冰水、兩生肖注意安全

遭控選前企圖抹黑 俄羅斯否認竊聽阿根廷總統府

中央社／ 布宜諾斯艾利斯2日綜合外電報導

俄羅斯今天否認阿根廷官員的指控，即俄方可能涉及竊聽行動，意圖在阿根廷選舉前抹黑米雷伊（Javier Milei）總統的政府。

路透社報導，一名阿根廷法官昨天禁止媒體發布在政府辦公大樓羅沙達大廈（Casa Rosada）內錄製的聲音檔，這個錄音據稱涉及總統的妹妹兼幕僚長卡琳娜・米雷伊（Karina Milei）。

阿根廷安全部提交一份刑事訴訟，指稱卡琳娜・米雷伊等政府官員遭非法錄音，目的在抹黑米雷伊政府。安全部表示，政治反對派涉及其中，同時也暗示俄羅斯參與，指控居住在阿根廷的俄羅斯人「為俄羅斯的地緣政治利益進行影響民眾的行動」。

米雷伊的發言人也在社群媒體平台X暗示，俄羅斯特工可能涉入錄音事件，以及參與政治反對派相關的一個「更大的陰謀」，目的是展開「顛覆政府的虛假訊息運動」。

俄羅斯大使館否認任何涉與，並駁斥外界的「公開臆測」，即俄羅斯情報部門在羅沙達大廈內錄製電話談話。

大使館在聲明中指出：「沒有任何證據支持這些指控…在任何角落都想看到『俄羅斯間諜』的心態是不理性且具破壞性的。」

米雷伊政府正面臨貪腐指控。今年8月一批外洩的錄音檔被新聞媒體公開，其中一名聲稱是阿根廷殘障事務局前局長的人描述了一個回扣計畫，並指控卡琳娜・米雷伊牽涉其中。

一名聯邦法官已對這起賄賂指控展開刑事調查。

這項醜聞在10月關鍵的期中選舉前爆發，這次選舉將是米雷伊政府擴張他少數派地位的機會。在此之前，9月7日將先舉行布宜諾斯艾利斯省的地方選舉。

米雷伊 俄羅斯 阿根廷

延伸閱讀

台電承包人員遭控砸桌推社區主委撞牆 林德福：譴責暴力

俄國占領札波羅熱核電廠 烏克蘭稱不接受此舉合法化

普亭：俄羅斯不反對烏克蘭加入歐盟

中俄印領袖上合峰會同框 營造團結向美釋強力訊號

相關新聞

歐洲最美公主、西班牙19歲王儲 入伍空軍6點半起床操練

有「歐洲最美公主」稱號的19歲西班牙王儲、長公主蕾奧諾（Princess Leonor），9月1日進入聖哈維爾的通用航空...

加拿大人對美國好感度劇降創新低 39%有極度惡感

今年7月的最新數據顯示，隨著川普政府重新執政，加拿大人對美國的好感度已跌落至史上最低點，而與這一趨勢相吻合的是，通過美加...

從菸蒂到馬桶 北韓最高機密是金正恩排泄物？

日本媒體報導，北韓領導人金正恩此次訪問中國大陸所搭乘的專用列車「太陽號」，據說配備了特殊裝備，以防止其健康資訊外洩或遭遇...

首爾餐廳驚傳砍人釀4傷！2人當場停止心跳 疑似老闆持刀行凶

南韓News1報導，首爾冠岳區一家餐廳3日上午發生砍人事件，造成4人受傷，其中2人當場停止心跳，凶嫌疑似餐廳老闆，因工程...

二戰結束80週年 日相石破茂未在9月2日發布見解

日本首相石破茂並未在日本簽署降書週年的9月2日，發表有關第二次世界大戰結束80週年的「首相談話」或個人見解。日本內閣官房...

北京九三閱兵沒說的事：中俄朝聯盟浮現 裂解全球秩序

北京九三閱兵成為中國大陸國家主席習近平的戰略宣言，俄羅斯總統普亭與北韓領導人金正恩同台象徵中俄朝聯盟浮現，新式武器直指美國與台灣防衛。本文整合義大利與烏克蘭評論，從非英語世界視角解析中國對外戰略、全球秩序裂解與台灣安全的新挑戰。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。