二戰結束80週年 日相石破茂未在9月2日發布見解

中央社／ 東京3日綜合外電報導
日本首相石破茂。路透
日本首相石破茂並未在日本簽署降書週年的9月2日，發表有關第二次世界大戰結束80週年的「首相談話」或個人見解。日本內閣官房長官林芳正就此表示，將適當地判斷。

1945年8月15日，日本宣布無條件投降，到了9月2日，日本代表重光葵在東京灣內的美軍戰艦密蘇里號（USS Missouri）甲板上簽署「降伏文書」，向同盟國無條件投降。

日本政府配合戰後50年、60年與70年，歷來均曾發表經過內閣決議的「首相談話」，表明對歷史的認識。不過，石破茂並未在今年8月15日發表「首相談話」，但是仍有意以某種形式發表相關見解。

共同社中文網報導，石破茂先前時常提到，以國際法的觀點，戰爭在1945年9月2日結束，因此有觀點推測他可能在9月2日發布見解。

相當於日本政府發言人的內閣官房長官林芳正，昨天在記者會就相關見解表示，「目前尚未確定發布訊息的方式，將結合到目前為止所累積的談話，做出適當判斷」。

林芳正也說，將繼承歷屆內閣的歷史認識，「不能讓戰爭的記憶被世人遺忘，絕不讓戰爭重演的觀點很重要」。

報導指出，執政黨自民黨的保守派堅決反對石破茂發布新的首相見解。加上自民黨今年7月在參議院選舉慘敗後，選舉結果也不利石破政府執政。他將密切關注黨內局勢，重新尋找發表相關見解的時機。

