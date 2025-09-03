快訊

從菸蒂到馬桶 北韓最高機密是金正恩排泄物？

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
朝中社2日發布的照片顯示，北韓最高領導人金正恩（左）1日在平壤月台上，準備搭乘專列前往中國大陸。專列設備一應俱全，不必擔心金正恩的DNA會被採樣。法新社
日本媒體報導，北韓領導人金正恩此次訪問中國大陸所搭乘的專用列車「太陽號」，據說配備了特殊裝備，以防止其健康資訊外洩或遭遇暗殺。

日本經濟新聞》2日援引韓日情報機構消息報導，太陽號上設有專用廁所，目的在於防止金正恩的排泄物被外界取得，進而分析其健康狀況。

報導指出，金正恩在北韓境內視察軍事設施或工廠時，也會在車輛內設置專用廁所與個人浴室。2018年南北韓領袖會談於板門店「和平之家」舉行，以及同年在新加坡舉行的美與北韓峰會期間，北韓方面也準備了專用廁所。

此外，2019年金正恩前往越南參加美與北韓峰會途中，在中國南寧站月台吸菸時，金正恩的妹妹、勞動黨第一副部長金與正親自持菸灰缸回收菸蒂。報導解讀此舉是為了防止唾液附著的菸蒂被外界取得，進而分析其健康資訊。

報導補充，金正恩當時甚至將自己使用過的火柴，重新放回原本的火柴盒。美與北韓峰會期間使用的飯店房間也由隨行人員進行徹底清潔，清除毛髮、唾液等所有痕跡，並從使用過的餐具中完全去除任何體液與DNA資訊。

金正恩所接觸的物品也受到高度防護，例如在峰會的簽署儀式上，他不使用現場提供的筆，而是改用事先準備好的筆，以防指紋被採集。

一位熟悉北韓問題的韓國消息人士表示，最高領導人的健康資訊對北韓體制有重大影響，因此北韓努力封鎖金正恩毛髮、排泄物等生物資訊。

