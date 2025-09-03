首爾餐廳驚傳砍人釀4傷！2人當場停止心跳 疑似老闆持刀行凶
南韓News1報導，首爾冠岳區一家餐廳3日上午發生砍人事件，造成4人受傷，其中2人當場停止心跳，凶嫌疑似餐廳老闆，因工程費糾紛行兇。警方正在調查具體經過。
綜合南韓MBC與News1報導，這起事件發生在當地上午10時50分（台灣時間上午9時50分），造成3名男性、1名女性受傷。其中2名分別為30多歲、40多歲男性遭砍傷，當場停止呼吸心跳，另外2人腹部也受到重傷，目前傷者均已送醫。
其中一名傷者是餐廳老闆，疑似就是凶嫌，據說是因工程費糾紛而行兇。目前警方正在調查事故原因，具體細節有待釐清。
