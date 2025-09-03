首爾餐廳驚傳砍人釀4傷！2人當場停止心跳 疑似老闆持刀行凶

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
首爾冠岳區一家餐廳3日上午發生砍人，造成2人當場停止呼吸心跳，另2人重傷。圖為示意圖，一名南韓員警行經一輛救護車，與文中事件無關。美聯社
首爾冠岳區一家餐廳3日上午發生砍人，造成2人當場停止呼吸心跳，另2人重傷。圖為示意圖，一名南韓員警行經一輛救護車，與文中事件無關。美聯社

南韓News1報導，首爾冠岳區一家餐廳3日上午發生砍人事件，造成4人受傷，其中2人當場停止心跳，凶嫌疑似餐廳老闆，因工程費糾紛行兇。警方正在調查具體經過。

綜合南韓MBC與News1報導，這起事件發生在當地上午10時50分（台灣時間上午9時50分），造成3名男性、1名女性受傷。其中2名分別為30多歲、40多歲男性遭砍傷，當場停止呼吸心跳，另外2人腹部也受到重傷，目前傷者均已送醫。

其中一名傷者是餐廳老闆，疑似就是凶嫌，據說是因工程費糾紛而行兇。目前警方正在調查事故原因，具體細節有待釐清。

從菸蒂到馬桶 北韓最高機密是金正恩排泄物？

日本媒體報導，北韓領導人金正恩此次訪問中國大陸所搭乘的專用列車「太陽號」，據說配備了特殊裝備，以防止其健康資訊外洩或遭遇...

二戰結束80週年 日相石破茂未在9月2日發布見解

日本首相石破茂並未在日本簽署降書週年的9月2日，發表有關第二次世界大戰結束80週年的「首相談話」或個人見解。日本內閣官房...

北京九三閱兵沒說的事：中俄朝聯盟浮現 裂解全球秩序

北京九三閱兵成為中國大陸國家主席習近平的戰略宣言，俄羅斯總統普亭與北韓領導人金正恩同台象徵中俄朝聯盟浮現，新式武器直指美國與台灣防衛。本文整合義大利與烏克蘭評論，從非英語世界視角解析中國對外戰略、全球秩序裂解與台灣安全的新挑戰。

教宗與以色列總統將會晤 梵蒂岡澄清非主動邀請

教宗良十四世（Pope Leo XIV）和以色列總統赫佐格（IsaacHerzog）已同意於4日在梵蒂岡會面，但雙方對於...

麻生太郎擬要求提前總裁選舉 逼首相石破茂下台

日本執政黨自民黨昨天檢討7月參議院大選敗選責任，首相、自民黨總裁石破茂為敗選致歉，表示會持續做下去。日媒報導，自民黨最高...

