快訊

雷雨狂炸6縣市「持續1小時」 氣象署籲慎防冰雹、強陣風

開庭時否認犯罪！剴剴案女社工再限境8月 法官：有逃亡之虞

年紀輕輕就成候選繼承人！金主愛與父同行登世界舞台 專家：恐影響心理健康

聽新聞
0:00 / 0:00

金主愛陪父親金正恩訪陸 南韓學者：形同公開宣告準備接班

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
在這張北韓官媒朝中社發布的照片中，北韓國家領導人金正恩（中右）及女兒金主愛（右三）2日抵達北京車站時，中共中央政治局常委蔡奇（中左）和中國外交部長王毅（左二）前去迎接。法新設
在這張北韓官媒朝中社發布的照片中，北韓國家領導人金正恩（中右）及女兒金主愛（右三）2日抵達北京車站時，中共中央政治局常委蔡奇（中左）和中國外交部長王毅（左二）前去迎接。法新設

北韓國家領導人金正恩2日下午抵達北京，準備參加抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十周年紀念大會暨閱兵式，官媒照片可見到剛滿12歲的女兒金主愛隨行，以金氏王朝候選繼承人身分登上世界舞台。朝鮮日報引述分析指出，金正恩此舉意在向國內外正式確立金主愛的「繼承人」身分。

朝中社雖未在報導提及金主愛，但照片可見到金正恩走下火車，與前來迎接的中共中央政治局常委蔡奇握手時，金主愛就站在後方。南韓世宗研究所副所長鄭成長分析，這意味著金主愛在國外也持續享有「朝鮮二號人物」的禮遇，可視為金正恩正式讓她接受外交訓練。

儘管金主愛3日並未陪同父親現身天安門廣場，但梨花女子大學教授朴元坤則認為，金正恩攜女同行勢必與中方提前商議，「這可被解讀為中國認可北韓的四代世襲」。

朝鮮日報指出，外界原本並未預測金主愛會成為繼承人，原因是北韓家長文化濃厚，女性不可能成為最高領導人。然而，金主愛2022年公開亮相後，禮遇等級就不斷攀升。 慶南大學東北亞問題研究所教授任乙出（音譯）指出，金正恩帶著金主愛訪中，與金正日於1983年成為金日成繼承人後訪中的情況類似，可視為北韓權力繼承程序的一部分，提前釋放金主愛作為未來領導人的信號。

北韓大學院大學客座教授梁武鎮（音譯）則認為，金主愛陪同訪中是北韓繼承人內定程序的最後階段，「陪同父親出席兄弟國家中國的勝利日活動，相當於某種宣告儀式」。

有觀點認為，金正恩當初未能接受父親充分的外交指導，現在他有意讓金主愛從小開始接受繼承人培訓。外界預測，隨著金主愛作為繼承人在國內外亮相，北韓內部的「四代世襲」準備工作將進一步加速，預計2026年1月前後召開的勞動黨第9次黨大會上，就有可能將金主愛內定為繼承人，並正式啟動偶像化工作。

不過，也有人指出，金主愛年紀還小，至少還要7至8年才能獲得勞動黨的黨職，考慮到距離確立繼承人還需漫長的時間，未來發展仍存在變數。

北韓 繼承人 金主愛

延伸閱讀

FT：中俄北韓領袖並肩 金正恩首次現身多邊集會 美憂新威權軸心成形

中共九三閱兵登場 習近平、普亭與金正恩世紀同框

照片曝光！金正恩首度攜愛女訪中 韓媒推測背後含意

習近平、普亭、金正恩將同台九三閱兵 外交部：威權嘉年華

相關新聞

為何脫下中山裝？金正恩西裝筆挺出席九三閱兵 為強調「正常國家」領袖形象

北韓領導人金正恩3日出席在北京舉行的抗日戰爭及反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動時，以西裝造型亮相。南韓中央日報分析認為，...

年紀輕輕就成候選繼承人！金主愛與父同行登世界舞台 專家：恐影響心理健康

北韓國家領導人金正恩2日下午抵達北京，官媒照片可見到12歲的女兒金主愛隨行，作為金氏王朝的候選繼承人登上世界舞台。但美國...

示威演變暴動！印尼抗議上周10死 人權團體：因當局過度使用武力

人權團體今天表示，上週至少有10人在印尼示威活動中喪生

機師喝酒使班機延誤18小時 日航被官方督察

日本航空一名機長上月在美國夏威夷停留時違反公司「禁酒令」，進而造成3架班機誤點，甚至使其中兩架班機延誤約18小時。日本政...

加拿大人對美國好感度劇降創新低 39%有極度惡感

今年7月的最新數據顯示，隨著川普政府重新執政，加拿大人對美國的好感度已跌落至史上最低點，而與這一趨勢相吻合的是，通過美加...

歐洲最美公主、西班牙19歲王儲 入伍空軍6點半起床操練

有「歐洲最美公主」稱號的19歲西班牙王儲、長公主蕾奧諾（Princess Leonor），9月1日進入聖哈維爾的通用航空...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。