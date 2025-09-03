泰國人民黨支持泰自豪黨組閣 盼結束政治僵局
泰國國會最大政黨人民黨（People's Party）今天表示，將支持泰自豪黨（Bhumjaithai Party）籌組下屆政府，為總理遭免職後持續數日的政治僵局帶來化解的希望。
綜合路透社與法新社報導，反對黨人民黨決定支持泰自豪黨，而非執政的為泰黨（Pheu Thai Party），這可能將改變局勢，因人民黨控制了眾議院近1/3席次。
人民黨主席納塔彭（Natthaphong Ruengpanyawut）表示，人民黨已決定支持泰自豪黨黨魁阿努廷（Anutin Charnvirakul）擔任總理，以防止不適合再次執政的聯合政府回歸。
但納塔彭說，他們的支持是有條件的，必須在4個月內解散國會，重新舉行選舉，「以便盡快將權力還給人民」。
他說：「過去兩年未能有效治理國家的舊聯合政府有可能回歸，發動政變者也有可能再次出任總理。」他指的是帕拉育（Prayuth Chan-ocha）將軍。帕拉育於2014年掌權，儘管已經退休，但仍有資格擔任總理。
執政的為泰黨上週因法院裁決而失去總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra），為泰黨昨天晚間發出混亂的訊息，稱已準備好在新總理選舉中與競爭對手泰自豪黨對決，但也可能要求重新舉行選舉。
貝東塔因違反道德標準而於8月29日遭到免職，引發泰國政壇的權力爭奪，她曾主宰政壇的為泰黨正急著鞏固僅有微弱多數的脆弱聯盟，前盟友泰自豪黨也發起大膽挑戰，試圖組建自己的政府。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言