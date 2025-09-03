泰國人民黨支持泰自豪黨組閣 盼結束政治僵局

泰國國會最大政黨人民黨（People's Party）今天表示，將支持泰自豪黨（Bhumjaithai Party）籌組下屆政府，為總理遭免職後持續數日的政治僵局帶來化解的希望。

綜合路透社與法新社報導，反對黨人民黨決定支持泰自豪黨，而非執政的為泰黨（Pheu Thai Party），這可能將改變局勢，因人民黨控制了眾議院近1/3席次。

人民黨主席納塔彭（Natthaphong Ruengpanyawut）表示，人民黨已決定支持泰自豪黨黨魁阿努廷（Anutin Charnvirakul）擔任總理，以防止不適合再次執政的聯合政府回歸。

但納塔彭說，他們的支持是有條件的，必須在4個月內解散國會，重新舉行選舉，「以便盡快將權力還給人民」。

他說：「過去兩年未能有效治理國家的舊聯合政府有可能回歸，發動政變者也有可能再次出任總理。」他指的是帕拉育（Prayuth Chan-ocha）將軍。帕拉育於2014年掌權，儘管已經退休，但仍有資格擔任總理。

執政的為泰黨上週因法院裁決而失去總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra），為泰黨昨天晚間發出混亂的訊息，稱已準備好在新總理選舉中與競爭對手泰自豪黨對決，但也可能要求重新舉行選舉。

貝東塔因違反道德標準而於8月29日遭到免職，引發泰國政壇的權力爭奪，她曾主宰政壇的為泰黨正急著鞏固僅有微弱多數的脆弱聯盟，前盟友泰自豪黨也發起大膽挑戰，試圖組建自己的政府。