馬克宏：以色列擴大攻勢 仍難阻承認巴勒斯坦國浪潮

中央社／ 巴黎2日綜合外電報導

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天表示，以色列無法透過在加薩走廊擴大攻勢或兼併更多巴勒斯坦領土，來阻止外界推動承認巴勒斯坦國的行動。

法新社報導，法國是計劃在即將於紐約舉行的聯合國大會（UN General Assembly）承認巴勒斯坦國的幾個國家之一，比利時成為最新宣布將跟進的西方國家。

馬克宏在與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）通話後，於社群平台X表示，「任何攻勢、兼併企圖或強迫民眾流離失所，都無法阻擋」邁向所謂兩國方案的發展動力。

馬克宏同時抨擊美國拒發簽證給巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）成員，讓他們無法出席聯合國大會，並稱此舉「不可接受」。土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）也同樣批評這項決定。

馬克宏還說：「我們呼籲撤銷這項措施，並根據『東道國協議』（Host Country Agreement）保障巴勒斯坦代表的參與權。」

相關新聞

影／美軍打擊委內瑞拉運毒船！川普曝光快艇被擊中瞬間畫面

路透報導，美國總統川普2日證實，美軍在南加勒比海打擊一艘委內瑞拉運毒船，造成11人死亡。這是川普授權五角大廈打擊拉丁美洲...

教宗與以色列總統將會晤 梵蒂岡澄清非主動邀請

教宗良十四世（Pope Leo XIV）和以色列總統赫佐格（IsaacHerzog）已同意於4日在梵蒂岡會面，但雙方對於...

麻生太郎擬要求提前總裁選舉 逼首相石破茂下台

日本執政黨自民黨昨天檢討7月參議院大選敗選責任，首相、自民黨總裁石破茂為敗選致歉，表示會持續做下去。日媒報導，自民黨最高...

歐江安：中國大陸威脅變本加厲 聯合國須接納台灣參與

駐紐西蘭代表歐江安表示，中國對台灣威嚇滲透變本加厲，企圖藉由片面破壞台海現狀形成有利中方的「新常態」；她提醒唯有接納台灣...

照片曝光！金正恩首度攜愛女訪中 韓媒推測背後含意

北韓領導人金正恩搭乘的專車2日已抵達北京，大陸官媒新華社與北韓官媒中央通信社釋出照片顯示，金正恩首度攜女兒金朱愛訪問北京...

為參院敗選扛責 日自民黨幹事長森山裕喊辭

日本執政黨自民黨二日召開參、眾兩院議員大會，總結該黨七月參議院選舉敗因。自民黨幹事長森山裕會後說，有意辭去該職以為敗選負...

