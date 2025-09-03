馬克宏：以色列擴大攻勢 仍難阻承認巴勒斯坦國浪潮
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天表示，以色列無法透過在加薩走廊擴大攻勢或兼併更多巴勒斯坦領土，來阻止外界推動承認巴勒斯坦國的行動。
法新社報導，法國是計劃在即將於紐約舉行的聯合國大會（UN General Assembly）承認巴勒斯坦國的幾個國家之一，比利時成為最新宣布將跟進的西方國家。
馬克宏在與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）通話後，於社群平台X表示，「任何攻勢、兼併企圖或強迫民眾流離失所，都無法阻擋」邁向所謂兩國方案的發展動力。
馬克宏同時抨擊美國拒發簽證給巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）成員，讓他們無法出席聯合國大會，並稱此舉「不可接受」。土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）也同樣批評這項決定。
馬克宏還說：「我們呼籲撤銷這項措施，並根據『東道國協議』（Host Country Agreement）保障巴勒斯坦代表的參與權。」
